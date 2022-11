NEWS

Nicolò Figini | 6 Novembre 2022

Amici 22

Il rimprovero di Alessandra Celentano ad Amici 22

Ramon ha dovuto affrontare un compio di Emanuel Lo ballando su un pezzo hip-hop ad Amici 22. Lo ha superato, ma prima di essere rimandato a posto la maestra Alessandra Celentano ha voluto rimproverarlo e allo stesso dargli un consiglio. Il tutto è partito dal fatto che lo studente ha chiesto a Emanuel di sedersi al centro dello studio per giudicarlo invece di stare dietro al bancone:

Questa è la tua ennesima richiesta d’attenzione. È tanto tempo che lo sto curando sotto questo punto di vista. Per me è un discorso serio. Non sei al Grande Fratello, sei un bravo ballerino, bravissimo, simpatico, ironico e generoso. Non hai bisogno di escamotage per farti notare, essere in evidenza. È una sensazione che ho da molto tempo. Approfitto di questo momento perché tu… Io ti vedo in casetta, parli con tutti e ne avevamo già parlato. Ti faccio arrivare i pigiami, non mi ero dimenticata. Tu la prima cosa che fai è chiamare la produzione e dire di fare delle clip per fare la sfilata.

A questo punto l’allievo di Amici 22 replica: “No, io ho chiesto fare un video per ringraziarla perché questa settimana non ci siamo incontrati“. Maria dice di non aver visto questo momento. Poi la Celentano prosegue:

Ti trovo esagerato in tutto, stai attento perché rischi di passare da ridicolo. Sei alla continua ricerca della telecamere, di farti notare. Non hai bisogno, credimi. Hai un sacco di pregi. Io lo dico per il tuo bene, io avverto questa cosa. Sono molto bonacciona. Non penso mai male delle persone, penso sia una tua richiesta, che ti viene da dentro e che devi imparare a controllare. È controproducente per te. Non ne hai bisogno né come ballerino né come persona. Non c’è nulla di brutto se lo ammetti. E lo dico perché tu te ne renda conto.

Ramon, commosso, allora risponde alla professoressa di Amici 22: “Forse fa parte della mia insicurezza questo mio ostentare, mi spiace. Dobbiamo imparare, parlo per me e per tutti credo, che siamo in un bellissimo team e tutti aiutano tutti. Solo che alcune persone arrivano da una realtà dove hanno fatto tutto da soli e non siamo abituati a questo“. Seguiteci per altre news. QUI la puntata completa.