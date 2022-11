Vera Gemma, senza filtri, rivela un retroscena sull’ex Jeda

NEWS

Andrea Sanna | 10 Novembre 2022

Belve Vera Gemma

Il retroscena di Vera Gemma su Jeda

Ieri Vera Gemma è stata ospite di Belve, la trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani. Nel corso della chiacchierata sono emersi diversi dettagli sulla sua vita privata. Tra i principali argomenti di discussione ha rivelato di essere finita in carcere, di aver picchiato alcuni uomini e di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, oltre ad aver accettato proposte “indecenti”. Senza filtri l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è aperta alla conduttrice e al pubblico.

Nel corso dell’intervista ha rivelato di aver accettato qualche proposta. C’era un uomo che a Los Angeles la invitava spesso a cena e le chiedeva di trascorrere del tempo insieme, la riempiva di regali e soldi. Pare non pretendesse tanto a livello fisico e le chiedeva tra una chiacchiera e l’altra ‘ma questo mese ce li hai i soldi per l’affitto?’. La sua risposta era spesso “no” e di conseguenza lui le dava dei soldi. A seguire sempre Vera Gemma ha detto anche di essere stata arrestata a Las Vegas per violenza domestica: “Stavo litigando col padre di mio figlio: lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security ed ho passato un giorno e una notte in carcere”, ha ricordato.

Sempre riguardo quest’ultimo episodio Vera Gemma ha detto di aver conosciuto delle persone meravigliose e di aver pagato 3 mila dollari di cauzione per l’uscita. E ancora: “Altri reati? Un po’ cleptomane da piccola, ho rubato un po’ di rossetti”. Schietta e sincera, Vera ha anche dichiarato di “aver provato tutte le droghe”. Ma non solo, perché sostiene come, a differenza di altri, lei lo dice e non se ne vergogna. A riguardo, però ci ha tenuto a specificare di averle utilizzate quando stava bene non come anestetico al dolore: “I miei dolori me li sono sentiti tutti e non ho mai sentito nessuna dipendenza verso nessuna droga”.

Poi la rivelazione inedita di Vera Gemma su Jeda. Ha confidato, infatti, di essere finita alle mani con lui:

“Ho menato gli uomini quando vado fuori di testa, non da mandarli all’ospedale, ma un calcio mi è capitato. Quando non capiscono perdo la pazienza. Un uomo mi ha detto ‘mi hai menato in aeroporto’ ma se l’è cercate! Era Jedà, sì. Litigavamo su cose che non voleva capire, poi mi ha fatto una velata minaccia. Ed io gli ho detto ‘ti ammazzo, ti corco di botte!’”

Per ascoltare l’intervista di Vera Gemma vi basta consultare il sito di Rai Play, cliccando QUI.