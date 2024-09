In queste ore a diventare virale sui social è stato un simpatico di Alessandra Amoroso nel quale vediamo la cantante leggere il testo della hit Mezzo Rotto come se fosse un servizio del TG.

Il simpatico video di Alessandra Amoroso

Gli ultimi mesi hanno segnato il ritorno sulle scene di Alessandra Amoroso. Per la prima volta nella sua carriera infatti la cantante lo scorso febbraio ha partecipato al Festival di Sanremo, ottenendo un enorme successo. Sul palco dell’Ariston l’ex vincitrice di Amici ha presentato la canzone Fino a Qui, che ha conquistato il cuore del pubblico. L’artista salentina contemporaneamente ha annunciato anche il suo nuovo tour di palasport, che inizierà a dicembre e la porterà in giro in tutta Italia.

In vista dell’estate come se non bastasse Alessandra ha rilasciato la hit Mezzo Rotto, in collaborazione con BigMama. Il brano fin da primo momento ha fatto cantare e ballare tutti quanti e a oggi si è confermato essere uno dei tormentoni più amati di questa stagione. Ma le sorprese non sono finite. Tra poche settimane infatti la cantante rilascerà il suo nuovo album, attesissimo da tutti fan, e di certo non mancheranno le emozioni.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha fatto sorridere il web. Alessandra Amoroso ha infatti caricato sui suoi social un simpatico video in cui la vediamo leggere il testo di Mezzo Rotto come se fosse un servizio del TG. Ovviamente la clip ha fatto divertire tutti i fan, e non solo, e il filmato ha fatto in breve il giro della rete.

La Amoroso nel frattempo si prepara ad affrontare gli impegni dei prossimi mesi e sono tante le sorprese che attendono i fan. Non resta che fare un enorme in bocca al lupo ad Alessandra, certi che le alte aspettative del pubblico non verranno deluse.