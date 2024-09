Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, oggi sono stati finalmente annunciati i primi tre concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello.

Annunciati i primi concorrenti del Grande Fratello

Lunedì 16 settembre parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show. Tante le novità previste quest’anno, a partire da una casa tutta nuova che sorprenderà il pubblico. Alla conduzione del fortunato programma di Canale 5 ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, che verrà nuovamente affiancato da Cesara Buonamici. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà e come al solito le aspettative non verranno deluse.

In questi mesi intanto si è discusso molto sul possibile cast e a decine sono state le indiscrezioni emerse. La produzione del programma però non si è mai sbilanciata e solo alcune ore fa ha fornito degli indizi sui primi personaggi che tra qualche giorno varcheranno la porta rossa. Poco fa come se non bastasse è arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando.

Il sito ufficiale del Grande Fratello ha infatti confermato i primi tre concorrenti ufficiali della nuova edizione: Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere (che gareggeranno come unico concorrente). La cantante, l’attore e i tre ex volti di Non è la Rai si preparano dunque a entrare in casa e tra pochi giorni si metteranno alla prova con questa nuova esperienza.

Inizia a formarsi il cast della nuova edizione e di certo nei prossimi giorni arriveranno altri sorprendenti annunci. Ricordiamo che anche quest’anno a pendere parte al reality show saranno non solo personaggi Vip, ma anche volti Nip, estranei al mondo dello spettacolo. Ma cosa accadrà e quali emozioni ci attendono? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a lunedì 16 settembre con la prima imperdibile puntata.