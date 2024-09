Stando alla rivista Chi Stefania Orlando è stata pizzicata in compagnia dell’attore di Terra Amara Furkan Palali, prossimo concorrente di Ballando con le stelle. Ecco cosa sappiamo.

Stefania Orlando pizzicata con un attore di Terra Amara

Nel marzo di quest’anno Stefania Orlando ha confermato la rottura definitiva con il compagno Simone Gianlorenzi. Insieme si erano fatti vedere molto felici durante le sorprese quando la showgirl si trovava nella casa del Grande Fratello. PErò a un certo punto qualcosa si è rotto:

“Sono entrata nel GF pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio.

Forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere”.

Adesso però la Orlando starebbe andando avanti con la sua vita e a riprova di tutto ciò una recente segnalazione da parte di Chi. Il profilo del magazine, infatti, ha pizzicato l’ex vippona a cena fuori con l’attore turco Furkan Palali e si parla di “atteggiamenti complici”. Insieme a loro, seduti allo stesso tavoli anche altri due volti noti:

“Esclusivo! Furkan Palali, ovvero Fikrt Fekeli Yaman in Terra Amara, prossimo concorrente di Ballando con le stelle, con Stefania Orlando a Roma. Sono andati a cena al Met ristorante trendy della Capitale, nelle zone di Ponte Milvio. Insieme a loro Anna Pettinelli e il collega turco Ibrahim Celikkol, Hakan nella serie. Poi si sono appartati in atteggiamenti molto complici”.

Che cosa sta accadendo tra loro, se si tratta di un flirt oppure no, non possiamo ancora saperlo .Dovremo attendere eventuali dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Noi vi terremo informati come al solito e rimaniamo a completa disposizione in caso di rettifiche, smentite o chiarimenti. Ovviamente auguriamo tutto il meglio a Stefania Orlando nel caso in cui il presunto flirt si rivelasse reale.