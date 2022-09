Alessandra Amoroso rompe il silenzio sulla presunta storia con Aiello

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Alessandra Amoroso. Secondo alcuni utenti su Twitter, e stando anche a quello che riporta Pipol Gossip, sembrerebbe che la cantante salentina abbia iniziato una presunta storia con il collega Aiello. Sul web stanno così girando alcuni indizi che proverebbero la fantomatica relazione. Questo quello che si legge in merito:

“Alessandra Amoroso e Aiello, sono protagonisti in queste ultime ore di numerosi rumor fra gli utenti social circa una presunta ‘love story’. Migliaia di fan stanno rendendo virali alcuni indizi che potrebbero confermare il rapporto più che amichevole che li leggerebbe. […] Su Twitter però a partire da ieri sera i fan sono sicuri: “Stanno insieme” scrivono documentando le parole con video e immagini che non lascerebbero spazio ai dubbi. Entrambi partecipi l’uno al concerto dell’altro, il selfie scattato in auto (sembrerebbe), poi la dedica e l’invito a cena. In più si aggiungerebbe una canzone, più volte presente nei video che li vedono protagonisti: Il cielo di Roma. Dettagli che starebbero diventando virali soltanto e che ora accendono il gossip. Qualcuno, inoltre, sostiene che la storia andrebbe avanti da tempo”.