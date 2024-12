Domenica sera è ufficialmente partito il nuovo tour di Alessandra Amoroso. A sorpresa ad arrivare sul palco è stata anche BigMama e le due hanno cantato insieme la hit Mezzo Rotto.

La sorpresa di BigMama per Alessandra Amoroso

Una delle artiste del momento è senza dubbio BigMama. Quest’anno infatti per la giovane cantante sono arrivate una serie di soddisfazioni e di successi e di certo questo è un periodo d’oro per lei. Per tutta l’estate, come sappiamo, la rapper ha anche dominato le classifiche con la hit Mezzo Rotto, in duetto con Alessandra Amoroso. Il brano è stato infatti uno dei tormentoni più ascoltati del 2024 e ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico.

Nel mentre poche ore fa proprio l’artista salentina ha dato ufficialmente il via al suo nuovo tour di palasport, che nelle prossime settimane la porterà in giro nelle principali città italiane. Nel corso dello spettacolo la Amoroso ha deciso di riproporre non solo i suoi più grandi successi, ma anche alcuni dei suoi primissimi brani, ancora oggi amati dal grande pubblico.

In occasione del primo concerto della tournée, che si è tenuto a Eboli, per tutti i fan, e per la stessa Alessandra Amoroso, c’è stata una sorpresa del tutto inaspettata. A salire sul palco è stata infatti BigMama, che ha stupito sia la sua amica e collega che tutti i presenti all’interno del palasport. A quel punto le due artiste si sono esibite sulle note di Mezzo Rotto, facendo scatenare tutto il pubblico.

La sorpresa è dunque riuscita alla perfezione e non è mancata la reazione di Alessandra, che è rimasta piacevolmente stupita di ritrovare la rapper sul palco. In queste ore nel mentre la Amoroso sta proseguendo il suo tour, che proprio oggi e domani fa tappa a Bari, per poi spostarsi a Bologna, Padova, Milano e tante altre città.