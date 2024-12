Mentre ieri sera su Rai 2 andava in onda l’intervista di Tina Cipollari a Belve, sui social è tornato virale il momento in cui, ben 20 anni fa, l’opinionista litigò con Rocco Casalino a Buona Domenica.

Il vecchio video con protagonista Tina Cipollari

Sono ormai più di 20 anni che Tina Cipollari è una delle protagoniste più amate del mondo dello spettacolo Italiano. La celebre opinionista di Uomini e Donne con il passare del tempo è riuscita a conquistare il pubblico con la sua simpatia, la sua autoironia e i suoi modi di fare e ancora oggi è amatissima. Solo ieri sera Tina è arrivata come ospite della quarta puntata di Belve e per la prima volta ha rilasciato una lunga intervista a Francesca Fagnani, durante la quale ovviamente non sono mancate le risate. La Cipollari si è così raccontata a cuore aperto, tra momenti più seri e attimi più leggeri.

LEGGI ANCHE: Alessandra Amoroso vede una nonna che vuole darle una rosa e si commuove

Mentre in tv andava in onda il programma però sui social è tornato virale un vecchio video con protagonista proprio l’opinionista. Nella clip, risalente a 20 anni fa, rivediamo il momento in cui Tina, ospite a Buona Domenica, litigò pesantemente con Rocco Casalino. Tra i due ci fu un’accesa discussione, al punto che la Cipollari tentò di inseguire l’ex gieffino per colpirlo. A intervenire fu anche lo stesso Maurizio Costanzo, che cercò di sedare la situazione.

La rissa con Casalino storia della televisione #Belve pic.twitter.com/7HWGqRMpyq — Melissa P. (@bellamaballa) December 10, 2024

Ieri sera nel frattempo, durante la chiacchierata a Belve, Tina Cipollari ha raccontato di quella volta in cui si vendicò di un suo ex fidanzato. Queste le parole dell’opinionista di Uomini e Donne, che hanno strappato un sorriso a tutto il pubblico:

“Ho fatto diverse ‘belvate’, ma una riguarda un ex fidanzato che mi tradiva. Non era un sospetto, era una certezza. Lui aveva questa macchina e io avevo le doppie chiavi. Mi arriva la segnalazione che lui era in un ristorante in compagnia di una ragazza. Io vado lì, apro la macchina e mi stendo sul sedile posteriore, in attesa che arrivassero. Sono arrivati i Carabinieri, lei quasi morta e terrorizzata. Non c’è stata una violenza, però le urla… Sì, quella la rivendico”.