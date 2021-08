1 La critica di Alessandra Celentano

Sono ormai anni che il pubblico ha imparato ad amare Alessandra Celentano. Come sappiamo da tempo la ballerina ricopre il ruolo di insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi, e spesso ha aspramente criticato numerosi allievi per via delle loro potenzialità artistiche. Solo nel corso dell’ultima edizione la maestra si è duramente schierata contro Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, che secondo il suo giudizio non avevano le capacità adatte per svolgere questo determinato lavoro. Allo stesso tempo Alessandra si è presa cura di Tommaso Stanzani e di Serena Marchese, che attualmente hanno trovato degli importanti impieghi.

Nel mentre Alessandra Celentano è stata anche confermata per la nuova edizione di Amici, la 21esima, che debutterà ufficialmente su Canale 5 a settembre, con ben due mesi di anticipo rispetto al solito. Al momento però non è ancora ben chiaro chi affiancherà la maestra tra gli insegnanti di danza, e numerose sono state le speculazioni negli ultimi mesi. Nel mentre in queste ore la Celentano è tornata al centro dell’attenzione mediatica per aver bacchettato sui social nientemeno che Simone Nolasco, uno dei professionisti del talent show. Il ballerino ha infatti condiviso uno scatto su Instagram mentre salta in aria. A quel punto è arrivato il commento pungente di Alessandra, che ha ripreso Simone per la posizione dei talloni. Immediata la replica del professionista, che con ironia ha affermato:

“Maestra volevo essere en dedans in questa foto”.

Naturalmente lo scambio di battute tra Alessandra Celentano e Simone Nolasco non è passato inosservato e ha fatto divertire gli utenti sul web. Nel mentre il pubblico attende con ansia l’arrivo della nuova edizione di Amici, e solo pochi giorni fa la stessa Maria De Filippi ha svelato di chi è più orgogliosa tra i ragazzi che nel corso degli anni hanno preso parte al talent. Rivediamo le sue parole.