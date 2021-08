1 Amici 21: Raimondo Todaro ci sarà?

Sebbene nelle ultime settimane non si parli d’altro, Raimondo Todaro sembrerebbe aver smentito la sua partecipazione ad Amici. Noi di Novella 2000, così come molte altre fonti autorevoli, avevamo riportato la notizia secondo la quale il ballerino avrebbe abbandonato Ballando con le stelle per affrontare nuove sfide. Una di queste proprio il talent di Maria De Filippi. Lui, infatti, secondo le informazioni che circolavano avrebbe dovuto prendere il posto di Lorella Cuccarini (adesso insegnante di canto). Ma si tratta davvero di una smentita? Leggiamo le sue affermazioni, riportate anche dal sito Isa e Chia, rilasciate alla rivista Oggi:

Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Ho scelto di lasciare il programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly Carlucci lo sa.

Sembrano dichiarazioni piuttosto definitive queste di Raimondo Todaro. Fatto sta che il programma inizierà fra poche settimane e presto scopriremo come andranno le cose. Dovrà, per forza, venire introdotto un terzo maestro di ballo oltre a Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Solo tra qualche tempo sapremo finalmente la verità. Cerchiamo solo di portare un po’ di pazienza. Anche Milly, inoltre, aveva rivelato di sapere di alcune trattative per un altro show: “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente“. Non sappiamo, però, quale.

