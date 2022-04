Celentano ci va giù pesante con la Peparini, “Non capisci niente di danza” (VIDEO)

Litigio tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

In questa settima puntata del Serale di Amici 21 non è mancato un acceso litigio tra le due insegnanti di danza Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Siamo alla seconda manche e la squadra Zerbi/Celentano, uscita vincente dalla sfida con la Cuccarini/Todaro, ha deciso di sfidare la Pettinelli/Peparini. E proprio la prima sfida ha visto “scontrarsi” Michele e Dario in un guanto di sfida vinto poi da Michele.

Questo momento ha dato il via ad un acceso scontro tra le due insegnanti. Come sappiamo ad Alessandra Celentano non piace Dario e ultimamente lo ha molto attaccato. Non parliamo di attacchi solo a livello di danza, ma anche dal punto di vista caratteriale. La Celentano, infatti, trova il ballerino non umile e spocchioso, probabilmente questo pensiero deriva dal fatto che lui in varie occasioni si è difeso dagli attacchi espondendo il suo pensiero.

Comunque nella puntata di oggi di Amici 21, lo scontro tra la Maestra e Veronica Peparini è stato più accesso del solito. Dopo un continuo battibecco, la Celentano è arrivata a dire alla collega di non capire niente di danza se le piace Dario. Una frase per niente carina e poco rispettosa nei confronti di una sua pari. Subito dopo l’esibizione di Michele ha detto di essere dispiaciuta per la discussione di poco prima. Ma se ci si aspettava che chiedesse scusa alla Peparini, in realtà si è detta dispiaciuta per il suo allievo che ha ascoltato questo litigio prima di esibirsi.

Potete rivedere il video di quamto successo QUI sul sito di Witty TV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.