Chi è Michele Esposito di Amici 21? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Michele Esposito, ballerino di Amici 21, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Michele Esposito

Nome e Cognome: Michele Esposito

Data di nascita: 2000

Luogo di Nascita: Teverola (Caserta)

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Michele non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @michele.espositoofficial

Michele Esposito età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Michele Esposito. Il ballerino di Amici 21 nasce nel 2000 a Teverola, in provincia di Caserta. Ma quanti anni ha dunque? La sua età è di 22 anni.

Sconosciute invece le informazioni per quanto riguarda la data di nascita esatta, l’altezza e il peso.

All’età di 11 anni Michele si trasferisce a Zurigo per frequentare l’Accademia di Danza, e ci rimane per ben 6 anni.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Michele Esposito di Amici 21 non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il ballerino sia fidanzato.

Tuttavia in merito non abbiamo alcuna informazione.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Michele sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Michele Esposito: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove poter seguire Michele Esposito di Amici 21 sui social, e in particolare su Instagram.

Il ballerino ha naturalmente un profilo attivo, che vanta diverse migliaia di follower.

Su Instagram Michele condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

Come svelato, Michele Esposito di Amici 21 all’età di 11 anni si trasferisce a Zurigo per frequentare l’Accademia di Danza.

Una volta terminato il suo percorso formativo, il ballerino inizia a farsi notare nel mondo della danza, vincendo diversi premi e riconoscimenti.

Successivamente si trasferisce ad Amsterdam, dove entra a far parte della compagnia nazionale.

A febbraio 2022 però Michele, tornato in Italia, decide di mettersi alla prova con una nuova esperienza e partecipa così ai casting di Amici 21.

Michele Esposito ad Amici 21

Dopo aver fatto rientro in Italia, Michele Esposito decide di prendere parte ai casting di Amici 21.

Viene così notato da Alessandra Celentano, che a quel punto decide di dargli un banco per entrare a far parte della scuola.

Ma come andranno per lui le cose?

In attesa di scoprirlo, vediamo chi sono gli altri allievi di Amici 21.

Gli allievi di Amici 21

Oltre a Michele Esposito diversi sono gli allievi che quest’anno fanno parte della scuola di Amici 21. Andiamo a scoprire chi sono i cantanti:

Tra i ballerini invece troviamo:

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo sul percorso di Michele Esposito ad Amici 21.

Il percorso di Michele ad Amici 21

Il percorso di Michele Esposito ad Amici 21 inizia a febbraio 2022, quando entra a far parte ufficialmente della scuola per volere di Alessandra Celentano. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane per il ballerino?

Nella puntata in onda su Canale 5 domenica 13 febbraio, Michele accede direttamente al Serale.

(IN AGGIORNAMENTO)

