Amici 21 Serale, ecco chi è stato eliminato nella settima puntata

Siamo alla fine del Serale di Amici 21 e siamo arrivati alla settima puntata, poi ci sarà la semifinale e la settima successiva (salvo cambiamenti di programma) la finale. Come accade da alcune puntate, l’eliminato è solo uno, scelto dalla giuria tra i tre provvisori delle tre manche in cui le squadre si sono sfidate. Vediamo quindi chi è e vediamo cosa è successo nella puntata. Grazie alle anticipazioni sappiamo già chi è finito al ballottaggio finale, quindi se non volete SPOILER non continuate a leggere.

La puntata è iniziata con il sorteggio della squadra Zerbi/Celentano che ha scelto di sfidare la squadra Cuccarini/Todaro. La prima manche è stata vinta dai sorteggiati e l’eliminato provvisorio è stato il ballerino Nunzio. Per la seconda manche, invece, i vincenti hanno sfidato la squadra Pettinelli/Peparini, vincendo nuovamente. Quindi il secondo eliminato provvisorio è stato Albe.

Concludiamo con la terza manche di questa settima puntata di Amici 21 che ha visto nuovamente scontrarsi gli Zerbi/Celentano con i Cuccarini/Todaro. Ma questa volta a vincere sono stati i secondi e quindi il terzo eliminato provvisorio è stato Luigi. Il ballottaggio a tre ha visto scontrarsi quindi Nunzio, Albe e Luigi. Proprio l’allievo di Rudy Zerbi è stato salvato per primo.

Ballottaggio finale quindi tra Nunzio e Albe che, dopo essersi esibiti, sono stati mandati insieme agli altri allievi in casetta. Qui è stata Maria De Filippi a dare il responso dopo la decisione della giuria.

