Ospite della nuova puntata domenicale di Verissimo, Alessandra Celentano ha fatto una perfetta imitazione dello zio Adriano. E il momento è davvero tutto da ridere!

L’imitazione di Alessandra Celentano

Non solo le parole di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni e il momento difficile dell’influencer. Oggi a Verissimo tra i tantissimi ospiti della puntata di domenica 23 febbraio, ha presenziato anche Alessandra Celentano. L’insegnante dopo aver affrontato un’altra puntata del pomeridiano di Amici 24 (dove ha avuto parecchio da ridire), si è ritagliata uno spazio per intervenire nella trasmissione di Silvia Toffanin.

E Alessandra Celentano stavolta l’ha fatto in un modo del tutto originale e divertente! Come, vi starete chiedendo? La prof del talent show di Canale 5 si è travestita indossando degli abiti che tanto ricordano suo zio Adriano. Ha messo su un cappello nero, una giacca a vento scura e degli occhiali da sole, esattamente come lui. Seduta sullo sgabello allo stesso modo, Alessandra ha saputo replicare alla perfezione tutte le movenze e la voce del noto cantautore.

Persino il saluto e come muove gli occhi è esattamente identico e ha fatto sorridere tutti! Insomma Alessandra Celentano è stata davvero straordinaria in questa imitazione dell’amatissimo cantante.

Presa dalla situazione Alessandra Celentano ha anche intonato un pezzetto di “Il tempo se ne va” di suo zio. Un brano del 1980 che ha fatto la storia della musica italiana. Poi ha scherzato usando frasi e appellativi per sua cugina Rosita, presente in studio. Ed ecco qui il video con un piccolo stralcio del momento, che è già diventato virale sui social network, raccogliendo like, commenti e condivisioni…

La maestra Alessandra Celentano quindi ha voluto regalarci un momento divertentissimo in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Rosita.