Cosa è successo tra Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino? È davvero finita dopo la scelta a Uomini e Donne? Sui social è intervenuto l’ex corteggiatore con un messaggio piuttosto criptico.

Gianluca Costantino rompe il silenzio

Dopo la scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, cosa è successo tra lei e Gianluca Costantino? Secondo alcuni rumor lanciati da Amedeo Venza e Deianira Marzano sarebbe già finita per la neo coppia, ma loro cosa dicono a riguardo?

LEGGI ANCHE: Sarah Toscano torna ad Amici dopo la vittoria e convince anche Elisa: “Sei stata bravissima”

Francesca Sorrentino nei giorni scorsi ha rotto il silenzio intervenendo sui social, senza però fare alcun riferimento a Gianluca Costantino. Quest’ultimo dalla sua invece è sempre stato molto vago sulla faccenda e nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio per ringraziare tutti coloro che l’hanno seguito e l’affetto dimostratogli.

Su Instagram ha pubblicato un messaggio in cui però non ha fatto parola della sua situazione con Francesca Sorrentino. È stato molto vago e si è limitato a dire quanto segue:

“Ho ricevuto tanti messaggi di affetto e sincero, non me l’aspettavo. Piano piano risponderò a tutti. Vi dico solo una cosa: GRAZIE. Mettersi in gioco non è mai semplice. Si parte con una direzione, ma non si sa mai dove si arriverà”, ha detto Gianluca Costantino.

“Dal canto mio ce l’ho messa davvero tutta. Leggere i vostri messaggi è una gioia immensa, perché significa che sono riuscito a trasmettere la mia vera essenza. In tanti mi chiedete come stanno andando le cose dopo il programma. Perdonatemi se non ho risposto, prometto che lo farò. Adesso però mi prenderò un po’ di tempo e lo farò con più calma. Con grande affetto”, ha concluso Gianluca Costantino.

La storia Instagram di Gianluca Costantino

Per ora quindi Gianluca ha preferito evitare di parlare dell’argomento. Vedremo se lui e Francesca Sorrentino decideranno di parlarne prima o poi, anche per mettere a tacere tutti questi pettegolezzi.