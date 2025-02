Questo pomeriggio Selvaggia Lucarelli ha avuto il piacere di presenziare a Verissimo, nella sua puntata domenicale. Con Silvia Toffanin sono stati affrontati diversi argomenti e si è tornati a parlare di Chiara Ferragni (e non è mancata una stoccata Fedez).

Cosa pensa Selvaggia Lucarelli

Pomeriggio intenso e di racconti questa pomeriggio a Verissimo, dopo la bella puntata di Amici 24. A intervenire in studio, tra i tantissimi ospiti, anche Selvaggia Lucarelli. Per la prima volta la giornalista si è accomodata nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi.

Oltre ad aver affrontato tanti aspetti della sua vita privata, Silvia Toffanin ha voluto sapere se c’è una persona con la quale vorrebbe riappacificarsi. A questo punto Selvaggia Lucarelli ha stupito tutti, confidando:

“Ti dirò la verità. È un periodo della vita in cui provo un po’ di empatia per Chiara Ferragni. Mi sembra che abbia pagato a sufficienza per quello che ha commesso. Non credo sia stato un errore, ha fatto qualcosa di profondamente sbagliato ed eticamente discutibile. Tutto l’aspetto penale della vicenda non mi interessa minimamente. Ha pagato da un punto di vista reputazionale, dato che è in qualche modo è relegata a una morte sociale”.

In seguito Selvaggia Lucarelli ha anche aggiunto: “Qualsiasi cosa dica o faccia infatti viene tempestata di insulti. Direi che forse è arrivato il momento di lasciare che si faccia una vita lavorativa e privata. Ha pagato molto anche da un punto di vista professionale. Oggi la sua professione e società versano in una crisi profondissima. Cosa dobbiamo chiederle di più? Il carcere? Mi sembra eccessivo”.

Se con Chiara Ferragni ha ammesso di provare un po’ di empatia, non sembrerebbe poter dire lo stesso di Fedez. Sebbene non l’abbia menzionato direttamente, il discorso di Selvaggia Lucarelli è stato molto preciso:

“Mentre dall’altra parte, come dire… l’ex coniuge… riceve assoluzioni in maniera molto più facile. A lui vengono perdonate cose che dal mio punto di vista sono molto più gravi. Questa è la persona a cui non devo sicuramente chiedere scusa. Tutto quello che ho fatto è legittimo e vero. La multa non l’ho fatta io a Chiara Ferragni ma l’Antitrust. Però credo sia arrivato il momento di concederle una seconda chance”.

Con queste parole quindi Selvaggia Lucarelli pensa che sia giusto andare oltre quanto accaduto.