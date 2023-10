NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Alex Belli è Toto Cutugno

Siamo nel pieno della sesta puntata di Tale e Quale Show e anche stasera non mancano i colpi di scena e le emozioni. Nel corso della diretta a tornare sul palco è stato Alex Belli, di certo uno dei protagonisti più discussi e seguiti di questa edizione del talent di Carlo Conti. Nel corso delle settimane le performance dell’attore hanno diviso il web e la giuria, e non sono mancate pesanti critiche da parte di Cristiano Malgioglio.

Stasera intanto Alex ha imitato e omaggiato un gigante della musica italiana: Toto Cutugno. Il celebre artista, conosciuto e amato in tutto il mondo, è venuto a mancare solo lo scorso agosto e ancora oggi è nei cuori di noi tutti.

La performance di Alex Belli nel mentre ha emozionato tutto il pubblico e non è mancata la standing ovation. Anche Loretta Goggi ha speso bellissime parole per l’esibizione dell’attore, precisando come, secondo il suo pensiero, l’ex Vippone dovrebbe essere più alto in classifica. Anche Panariello ha gradito l’omaggio a Toto Cutugno e poco dopo non è mancato il giudizio di Malgioglio.

Un italiano vero" 🇮🇹@AXBproduction ricorda Toto Cutugno a #taleequaleshow pic.twitter.com/8y88TmAwco — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 27, 2023

Anche stavolta non sono mancate piccole critiche da parte di Cristiano, che però non hanno trovato il consenso dei presenti in studio.