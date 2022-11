NEWS

Nicolò Figini | 22 Novembre 2022

GF Vip 7

Le critiche a Edoardo Tavassi

Ieri sera tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli si è scatenata una lite. I due, infatti, sono tornati a parlare dello scontro avuto in settimana durante il quale lei gli ha detto che lui la attaccato solo perché è annoiato e non riesce a trovarsi una donna. Di tutta risposta Tavassi ha commentato: “Tu avevi quattro uomini. Hai fatto così… Chi ha gli addominali? Lui. Preferisco essere brutto e intelligente, tesoro. Preferisco essere brutto, antipatico e intelligente che essere te. Per esporti devi fidanzarti con un uomo qui dentro, sennò chi ti ca*a. O ti fidanzi o qui di te non si parla“.

Nelle ore precedenti, quindi, gli animi si sono accesi di nuovo. Nel video qui sotto, infatti, possiamo sentire Oriana dire: “Sei un falso e incoerente“. L’accento che usa, ovviamente, è quello spagnolo perché è la sua lingua madre. Edoardo, che è conosciuto da tutti per essere una persona che ama lo scherzo, l’ha presa in giro per come ha parlato. Offesa, allora, Oriana ha replicato: “Amore, io parlo così perché vengo dalla Spagna. No, non ridere“.

pigliarla per il culo per il suo accento essendo spagnola é da ignoranti..ma dall’orco non mi aspettavo di meglio #gfvip pic.twitter.com/YIzNeeDeCS — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) November 21, 2022

Forse questa volta Edoardo Tavassi potrebbe aver fatto un danno. Questo perché molti utenti del web si sono schierati contro di lui, tra italiani e spagnoli: “Pigliarla per il cu*o per il suo accento essedo spagnola è da ignoranti. Ma dall’orco non mi aspettavo di meglio“. O ancora “Che caduta di stile“, “Ma questo parac**o“. A difendere Tavassi, però, altre persone, le quali hanno iniziare a pubblicare un video in cui è Oriana a prendere in giro l’accento italiano di Valeria Marini in un altro programma TV spagnolo.

