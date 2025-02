Nel corso della nuova puntata di Amici 24, Maria De Filippi ha rivelato in esclusiva che Alessandra Celentano sarà tra le protagoniste del DopoFestival di Sanremo 2025.

Alessandra Celentano al DopoFestival

Siamo nel pieno della nuova puntata di Amici 24 e oggi in studio, come ci hanno già svelato le anticipazioni, ne vedremo di belle. Continua infatti la corsa al Serale degli allievi e a breve assisteremo a numerose emozioni. In studio nel mentre non è mancato uno sketch tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano, che come al solito non perdono occasione per punzecchiarsi simpaticamente a vicenda, facendo sempre sorridere il pubblico.

Oggi dunque la conduttrice, sorprendendo tutti quanti, ha fatto una rivelazione inedita, che ovviamente sta già facendo discutere il web. Maria ha infatti annunciato che la Celentano sarà tra le protagoniste del DopoFestival di Sanremo 2025. Il programma, che vedrà la conduzione di Alessandro Cattelan, torna in onda dopo alcuni anni di assenza e di certo in molti attendono la prima puntata della trasmissione.

Anche Alessandra Celentano dunque, stando a quanto ha rivelato Maria De Filippi, sarà al DopoFestival. La prof, insieme a Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo, commenterà le serate del Festival con i cantanti e alcuni giornalisti. La presentatrice ha poi affermato: “Poi voglio sapere il tuo giudizio sui cantanti”. Non è mancata la reazione della maestra, che ha aggiunto: “Ma perché spoileri? Io andrò a mio gusto. Vengo da una famiglia di artisti abbastanza riconosciuti. Il gusto artistico non si discute”.

Pare dunque che ne vedremo di belle al DopoFestival! Ma come ci stupirà la maestra? Non resta che attendere per scoprirlo.