In queste ore Carlo Conti ha rivelato che Fedez sul palco di Sanremo 2025 canterà una versione inedita di Bella Stronza. Sui social nel mentre esplode il caos e Marco Masini rompe il silenzio per fare chiarezza sulla situazione.

Marco Masini rivela cosa farà Fedez

In questi giorni si è molto parlato di Fedez e di Marco Masini. Come è ormai ben noto a tutti, il rapper per la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella delle cover e dei duetti, ha deciso di esibirsi con il celebre cantautore e i due proporranno una rivisitazione della famosissima Bella Stronza. In molti si sono chiesti come l’ex marito di Chiara Ferragni stupirà il pubblico e solamente poche ore fa a intervenire è stato Carlo Conti. Il conduttore ha rivelato che l’artista milanese presenterà una versione inedita della canzone, che sarà dunque riadattata per l’occasione.

A quel punto in molti hanno iniziato ad accusare Fedez di aver cambiato il testo di Bella Stronza e in rete è scoppiato il caos. Poco fa dunque a rompere il silenzio è stato Marco Masini, che ha fatto chiarezza sulla situazione. Il cantautore, spiegando cosa farà il rapper, ha messo fine alla polemica e ha così rivelato:

“La cover di Bella Stronza che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato”.

Fedez e Marco Masini dunque si preparano a stupire tutto il pubblico e di certo la loro performance è una delle più attese della serata cover del Festival di Sanremo 2025.