Nathaly eliminata, Fabio salvo per pochissimo: le percentuali

Debora Parigi | 5 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi è stato eliminato nell’ottava puntata dell’Isola dei famosi

Non manca molto alla fine dell’edizione 2023 dell’Isola dei famosi e quindi questa sera, lunedì 5 giugno, abbiamo un nuovo eliminato tra i naufraghi ancora in gioco in Honduras. Quale scelta ha fatto il pubblico a casa?

Ricordiamo che in nomination erano finiti Nathaly Caldonazzo, Fabio e Alessandra (la coppia Jalisse). La leader Pamela Camassa ha avuto però l’opportunità di salvare uno di loro e lei ha scelto Alessandra. Ecco che quindi sono rimasti Nathaly e Fabio. I due appartengono a due gruppi diversi, poiché Nathaly ha deciso di unirsi a Helena che si è isolata dal gruppo. Fabio, invece, non sembra andare molto d’accordo con Marco Mazzoli che in effetti spera di eliminarlo per dividere la coppia dei Jalisse (più forti insieme).

Nella puntata di oggi del reality, l’ottava, a un certo punto Ilary Blasi ha dato lo stop al televoto e quindi è arrivato il verdetto. Il pubblico ha deciso che l’eliminato dell’ottava puntata dell’Isola dei famosi 2023 è Nathaly Caldonazzo. Queste le percentuali di preferenza: Fabio 50,58% e Nathaly 48,42%, una differenza davvero minima.

Nathaly deve quindi abbandonare il gioco, ma finisce in una spiaggia dove poi deciderà se restare in gioco o andarsene.

