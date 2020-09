Alessandra Mastronardi: età, vita privata, fidanzato, Instagram e film

Tutto ciò che c’è da sapere sull’attrice di successo Alessandra Mastronardi: dall’età, alla vita privata, per passare al fidanzato, alla carriera e film di successo e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Alessandra Mastronardi

Nome e Cognome: Alessandra Mastronardi (nome completo Alessandra Carina Mastronardi)

Data di nascita: 18 febbraio 1986

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 66 centimetri

Peso: 50 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Attrice

Fidanzata: è sposato con Antonella Liuzzi

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @iamastronardi

Alessandra Mastronardi biografia età altezza e peso

Chi è Alessandra Mastronardi? Alessandra, 1 metro e 66 centimetri di altezza e 60 kg di peso, nasce a Napoli il 18 febbraio 1986. Il padre proviene da Isernia, mentre la madre ha origini napoletane. All’età di 5 anni si trasferisce Roma e, una volta cresciuta, si diploma al liceo classico e si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia con indirizzo spettacolo.

La carriera da attrice ha inizio nel 1998 con la fiction Amico mio 2. In seguito prende parte a molti altri programmi televisivi come Un prete tra noi 2, Un medico in famiglia 3, con Giulio Scarpati, Il veterinario e Il Grande Torino. Invece, tra le prime produzioni cinematografiche ricordiamo Il manoscritto di Van Hecken e La bestia nel cuore.

Il vero successo, però, arriva nel 2006 grazie alla serie TV I Cesaroni, con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. L’anno seguente, inoltre, debutta in teatro con The Prozac Family, commedia poi riproposta nel 2009. Il 2007, invece, la vede protagonista del film Prova a volare insieme a Riccardo Scamarcio. Successivamente, l’attrice veste i panni di Roberta in Romanzo Criminale – La serie. Tra gli show di Canale 5 e Rai 1 possiamo citare Non smettere di sognare, Sotto il cielo di Roma e Atelier Fontana – Le signore della moda.

Nel 2011, Alessandra Mastronardi, entra nel cast della pellicola To Rome with Love, diretta da Woody Allen. Nello stesso periodo, poi, gira la serie Titanic, Nascita di una leggenda. Nel 2012 torna sul grande schermo con L’ultima ruota del carro, film presentato fuori concorso al Festival internazionale del film di Roma. Insieme a Martino Rivas, in seguito, la vediamo in Romeo e Giulietta, dove interpreta la protagonista. Tra i lavori più recenti ricordiamo le pellicole Ogni maledetto Natale e Life, mentre in televisione approda ne I Medici, vestendo i panni di Lucrezia Donati.

Infine nel 2019 è stata madrina della 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ha presentato la cerimonia d’apertura e chiusura della manifestazione. Nel 2020, invece, ha vinto al Magna Graecia Film Festival il premio Vigliaturo per la fiction L’Allieva, fiction di successo di Rai 1.

La vita privata di Alessandra Mastronardi: fidanzato, marito e figli

Parliamo, ora, della vita privata di Alessandra Mastronardi, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. In passato l’attrice ha avuto relazioni con Vinicio Marchioni e Marco Foschi. Tra le storie più recenti troviamo quella con il fidanzato Liam McMahon, un attore irlandese. Alessandra, infatti, durante un’intervista al giornale Nuovo Tv, ha raccontato di quella relazione e del desiderio di avere dei figli. A riportare le sue parole è Fanpage:

Stiamo insieme da cinque anni e dopo tanto tempo passato a fare avanti e indietro, soffrendo per la lontananza ho deciso di accorciare le distanze e andare a vivere in Inghilterra. […] non nascondo di desiderare un figlio, il mio orologio biologico ha iniziato a ticchettare già dieci anni fa. Attendo che il mio sogno si realizzi presto.

Tuttavia, a un certo punto questo lungo amore finisce e, dopo un periodo da single, si fidanza con Ross McCall, attore scozzese. I due sembrano stare insieme ancora oggi e non sono marito e moglie, per il momento.

Dove seguire Alessandra Mastronardi: Instagram, Twitter e profili social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Alessandra Mastronardi non ha tutti i profili social più importanti. Infatti, all’appello mancano Facebook e Twitter.

Su Instagram, invece, conta oltre 807 mila followers. Qui poche le foto che la immortalano durante la vita quotidiana. Tra un selfie e l’altro, però, troviamo scatti più professionali o l’attrice a lavoro sui set.

Film e programmi televisivi

Ecco, adesso, la lista dei film a cui ha preso parte Alessandra Mastronardi:

Il manoscritto di Van Hecken (1999)

(1999) La bestia nel cuore (2005)

(2005) Prova a volare (2007)

(2007) Una piccola storia (2007)

(2007) To Rome with Love (2012)

(2012) AmeriQua (2012)

(2012) L’ultima ruota del carro (2013)

(2013) Amici come noi (2014)

(2014) Ogni maledetto Natale (2014)

(2014) Life (2015)

(2015) Il turista (2017)

(2017) L’agenzia dei bugiardi (2019)

Questi, invece, i programmi televisivi in cui possiamo trovare Alessandra Mastronardi:

Amico mio (1999)

(1999) Un medico in famiglia (2003)

(2003) Il Grande Torino (2005)

(2005) Don Matteo (2006)

(2006) I Cesaroni (2006-2012)

(2006-2012) Romanzo Criminale (2008-2010)

(2008-2010) Non smettere di sognare (2009)

(2009) Sotto il cielo di Roma (2010)

(2010) La Certosa di Parma (2012)

(2012) L’allieva (2016-in corso)

(2016-in corso) Master of None (2017)

(2017) I Medici (2018)

Novella 2000 © riproduzione riservata.