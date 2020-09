Chi è Lino Guanciale? Età, altezza, fidanzata, Instagram e film

Ecco tutto quello che sappiamo su Lino Guanciale. Età, altezza, peso, fidanzata, figli, Instagram, film e programmi televisivi.

Chi è Lino Guanciale

Nome e Cognome: Lino Guanciale

Data di nascita: 21 Maggio 1979

Luogo di Nascita: Avezzano (L’Aquila)

Età: 41 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 72 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Attore e docente

Fidanzata: è sposato con Antonella Liuzzi

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @lino_guanciale_official

Lino Guanciale biografia età altezza e peso

Chi è Lino Guanciale? Lino, 1 metro e 80 centimetri di altezza e 77 kg di peso, nasce ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, il 21 maggio 1979. Il padre lavora come medico, mentre la madre è un’insegnante. Per quanto riguarda il percorso didattico prende il diploma al liceo scientifico, per poi frequentare lettere e filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Nel 2003, all’età di 24 anni si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Come per molti suoi colleghi, il debutto nel mondo dello spettacolo dell’attore avviene a teatro sotto la regia di Gigi Proietti con Romeo e Giulietta. Nel 2009 approda sul grande schermo nel film Io, Don Giovanni nei panni di Mozart. In seguito lo troviamo ne La prima linea, Il gioiellino e Il mio domani. Dal 2011, invece, inizia a recitare in televisione nella fiction Il segreto dell’acqua. L’anno seguente, inoltre, compare in Una grande famiglia, per poi ottenere una piccola parte in To Rome with Love di Woody Allen.

Pur rimanendo sempre molto attivo sopra i palcoscenici, nel 2012 in sala escono Il volto di un’altra con Laura Chiatti e Alessandro Preziosi, e La scoperta dell’alba. Dal 2013 al 2017 Lino Guanciale entra nel cast principale della serie di successo Che Dio ci aiuti, mentre nel 2015 affianca Miriam Leone ne La dama velata. Nel 2016, poi, è tra i protagonisti di Non ditelo al mio capo e nella serie TV Il sistema. Nello stesso anno, inoltre, lo vediamo ne L’allieva con Alessandra Mastronardi.

Tra le fiction più recenti ricordiamo La porta rossa, mentre tra le pellicole girate possiamo citare La casa di famiglia e Arrivano i prof. Dal 2019 veste i panni di conduttore su Rai Radio2 con la rubrica La Panchina di Lino e conduce il documentario L’Aquila 3:32 – La generazione dimenticata.

La vita privata di Lino Guanciale: fidanzata, moglie e figli

Passiamo, ora, alla vita privata di Lino Guanciale, nonostante non si sappia molto e pare voglia mantenere una certa riservatezza a riguardo. Per dieci anni, ad ogni modo, ha avuto come fidanzata Antonietta Liuzzi, la quale ha detto di averlo conosciuto all’Università di Venezia durante un corso di recitazione dove l’attore faceva il relatore, come riporta il sito Donna Glamour. Al momento non sappiamo di altre relazioni, ma possiamo affermare con certezza che non ha moglie o figli.

Durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Lino Guanciale ha dichiarato di aver sempre avuto un carattere anarchico, a dispetto del modo di fare posato. Le sue parole le riporta sempre Donna Glamour:

Risulto posato e razionale solo perché mi ritengo una persona educata. E ho una grande capacità di concentrazione e di controllo preventivo: ho un’energia talmente dirompente che devo disciplinarla.

Amore per Antonella Liuzzi che Lino Guanciale ha riconfermato quando, colei che era la sua fidanzata, è diventata sua moglie il 18 luglio 2020. Purtroppo spesso l’attore è stato vittima dei leoni da tastiera sul web e ha così difeso il suo amore con un lungo intervento:

“Sapete quanto sia geloso del mio spazio privato, Fa parte del mio carattere. Sabato ho postato la foto di un bacio tra me e la mia compagna, Antonella, perché delle volte si agisce di istinto e non credo ci sia nulla di male ad aprirsi. Siamo molto felici dei tanti like e dei tanti commenti positivi che ci sono arrivati, meno di quelli meno carini, ma d’altra parte ognuno ha diritto a pensare quello che vuole. Quello che veramente è inaccettabile sono gli insulti.

Io e Antonella stiamo subendo da qualche mese la pressione prossima allo stalking di alcuni account falsi che tentano di screditarci entrambi, questo ovviamente non è accettabile e non lo accetterebbe nessuno (…). Mi sento in questo momento, soprattutto a chi è più piccolo, di dare un consiglio sulla base della mia esperienza: non bisogna aver paura di chiedere aiuto a tutti, dai genitori ai professori, alla polizia postale, il cui staff è composto da persone molto competenti, scrupolose. Quello che conta è riprendersi la propria vita e i propri spazi”.

Dove seguire Lino Guanciale: Instagram, Facebook e profili social

Tramite una veloce ricerca sul web scopriamo che Lino Guanciale ha tutti profili social verificati. Infatti, su Instagram lo troviamo con 450 mila followers. Qui lo vediamo condividere vari video, ma anche foto che lo ritraggono insieme agli amici e colleghi sui set in cui lavora. Invece, su Twitter, contiamo più di 64 mila seguaci, a differenza della pagina Facebook che ne ha oltre 189 mila.

Film e programmi televisivi

Ecco, adesso, la lista dei film, non ancora citati, a cui ha partecipato Lino Guanciale:

Vallanzasca – Gli angeli del male (2010)

(2010) Il sesso aggiunto (2011)

(2011) Happy Days Motel (2012)

(2012) L’estate sta finendo (2013)

(2013) Meraviglioso Boccaccio (2015)

(2015) Un’avventura romantica (2016)

(2016) The Space Between (2016)

(2016) Le due verità (2016)

(2016) Preghiera (2017)

(2017) I peggiori (2017)

(2017) La casa di famiglia (2017)

(2017) Lectura Ovidii (2019)

(2019) La freccia del tempo (2019)

Infine, questi i programmi televisivi che hanno visto la partecipazione di Lino Guanciale:

Il segreto dell’acqua (2011)

(2011) Una grande famiglia (2012-2015)

(2012-2015) Che Dio ci aiuti (2013-2017)

(2013-2017) La dama velata (2015)

(2015) Il sistema (2016)

(2016) Don Matteo (2016)

(2016) Non dirlo al mio capo (2016-in corso)

(2016-in corso) L’allieva (2016-in corso)

(2016-in corso) La porta rossa (2017-in corso)

(2017-in corso) Il commissario Ricciardi (2020)

