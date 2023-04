Roberto Alessi

Roberto Alessi | 20 Aprile 2023

Chi sono gli Up & Down della settimana dal 17 al 23 aprile? Ecco tutti i promossi e bocciati della rubrica di Roberto Alessi

Gli Up & Down della settimana

La settimana che va dal 17 al 23 aprile ci regala nuove news per quel che riguarda gli Up & Down della settimana.

Nella rubrica curata dal direttore Roberto Alessi ritroveremo i personaggi più in voga della settimana e non solo. Scopriamo tutti i promossi e bocciati….

Alessandra Mastronardi è Up

Antonello Venditti docet, insegna e canta: «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, odiarsi mai, per chi si ama come noi…».

Non odiare oggi, non odiare domani, si riscopre l’amore e così Alessandra Mastronandi dopo 17 anni di lontananza ha confessato a Vanity Fair (diretto da Simone Marchetti, ragazzo meraviglioso e intelligente) che si sposerà presto.

Lo sposo è «il primo amore della mia vita», ha detto lei. Si chiama Gianpaolo Sannino e fa il dentista (una bella comodità). Lei spiega: «Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui».

La Mastronardi doveva sposarsi, ma si era lasciata a un passo dall’altare con Ross McCall. Forse aveva già tutto in testa per la cerimonia («Mi sposo in Campania, la mia terra») perché non portare avanti il progetto cambiando giusto lo sposo quello che in fondo amavi da 17 anni? Ale, scelta da standing ovation.