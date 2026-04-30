Alessandra Mussolini, in passato, aveva le idee ben chiare sui diritti della comunità LGBTQ, ma con il tempo ha cambiato la sua opinione. Scopriamo insieme cosa pensa oggi e le sue dichiarazioni pubbliche.

Alessandra Mussolini e i diritti LGBTQ: il suo pensiero e il cambiamento nel corso degli anni

Alessandra Mussolini ha sempre militato in partiti politici di destra e diversi anni fa aveva rivolto un insulto omofobi a Vladimir Luxuria. Non è mai stata considerata vicina ai diritti della comunità LGBTQ e si era anche dichiarata contraria alle adozioni per le coppie omosessuali. Con il passare del tempo, però, Mussolini ha iniziato a cambiare idea, fino alla svolta del suo sostegno al DDL Zan. Ha dichiarato di aver sempre avuto una posizione aperta nei confronti della comunità LGBTQ ma di aver tenuto nascosti i suoi pensieri per i contesti politici in cui si trovava e per non deludere i suoi elettori.

Nel 2022 Alessandra Mussolini, ospite a Pomeriggio 5, ha difeso due infermieri discriminati perché facevano le drag queen. In quell’occasione aveva spiegato di essere favorevole al matrimonio egualitario e alle adozioni per le coppie omosessuali. “Chi non cambia idea è ottuso, noioso, ha paura di se stesso. Io non ho paura a dire che l’ho cambiata e sono fiera di come la penso adesso. Non voglio nemmeno sentire dire ‘tu che da sempre sei stata di una certa parte’, non voglio più sentir dire ‘da sempre’. Sono cambiata, e allora?!” aveva spiegato.

Alessandra Mussolini sui diritti LGBTQ: “Ho cambiato idea da anni”

Nel 2024 sulle pagine de La Stampa, Alessandra Mussolini aveva spiegato che in passato aveva subito il pensiero dei dirigenti dei partiti di cui ha fatto parte per quanto riguarda i diritti LGBTQ, per poi cambiare idea sulle sue opinioni. “Ho imparato a sentire sempre meno il peso delle linee di partito” aveva dichiarato. La concorrente del Grande Fratello Vip oggi sostiene pienamente i diritti LGBTQ e negli anni scorsi ha sostenuto anche il Pride.

Un cambiamento avvenuto nel tempo, una distanza presa dalle idee dei partiti di cui faceva parte, quando ancora desiderava non deludere i suoi elettori. Le sue opinioni nel corso degli anni sono cambiate, ma lei stessa in alcune interviste ha dichiarato che in fondo ha sempre avuto un’opinione positiva e aperta sulla questione, solo che preferiva non dirlo e tenerlo nascosto. Alessandra Mussolini ha dichiarato che chi non cambia idea “è ottuso e noioso“, per cui ha voluto mostrare pubblicamente i suo cambio di rotta, a distanza di anni da quando sembrava prendere le distanze dalla comunità LGBTQ.