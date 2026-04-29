Grande paura per Penélope Cruz sul set di un film. L’attrice ha ricevuto una notizia che l’ha sconvolta. Scopriamo cosa è successo durante le riprese di “La bola negra”.

Paura sul set per Penélope Cruz: “Sembra che tu abbia un aneurisma”

Penélope Cruz, in una recente intervista a El País, ha raccontato cosa le è accaduto durante il primo giorno sul set di “La bola negra“, l’atteso film di Javier Ambrossi e Javier Calvo. Durante le riprese di una scena destinata a rimanere nel cuore degli spettatori ha ricevuto una notizia che l’ha lasciata senza fiato. Nel film il suo personaggio è una cantante di cabaret degli anni ’30 e doveva unirsi a un gruppo di 300 comparsa per cantare e ballare con loro. Una scena che l’attrice ha dichiarato di non poter dimenticare per la libertà e l’energia di quel momento così intenso.

Non è l’unico motivo per cui l’attrice non dimenticherà mai quella scena. In quell’occasione ha ricevuto la telefonata del suo dottore che le ha detto “sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale“. “Ho iniziato a piangere, cercando di non rovinare troppo il trucco, mentre dall’altra parte c’erano 300 persone in attesa di continuare con il numero musicale. ‘Cosa intende, sembra di sì?’, ho risposto. E lui mi ha detto che non era sicuro, che dovevamo ripetere gli esami. Gli ho solo chiesto: ‘Posso fare esercizio adesso? Perché devo ballare e cantare tutta la notte’. E lui ha detto: ‘Sì, non si preoccupi, ce la può fare’” ha raccontato Penélope Cruz.

Penélope Cruz contro la guerra: “La vita di un bambino ha lo stesso valore in qualsiasi parte del mondo”

Penélope Cruz ha fatto sentire la sua voce contro la guerra. Nell’intervista ha voluto condividere una sua riflessione sui conflitti che stanno accadendo e sul ruolo degli artisti. “Non permetterei mai a nessuno di mettermi a tacere quando si tratta di denunciare la distruzione di civili e bambini in qualsiasi parte del mondo, perché per me la vita di un bambino ha esattamente lo stesso valore ovunque nel mondo” sono state le sue parole

L’attrice ha parlato dell’impatto emotivo delle immagini che arrivano dalle zone di guerra, sottolineando che la colpiscono molto. “Vedo quei bambini a Gaza soffrire e morire in quel modo, in quel livello di agonia e orrore, e mi chiedo: come possiamo vedere tutto questo e non dire nulla, non scrivere nulla, non fare nulla? Dipende da ognuno di noi” ha dichiarato. L’attrice non vuole rimanere in silenzio davanti agli orrori della guerra. Il marito Javier Bardem è della stessa idea e sul red carpet degli Oscar ha sfoggiato una spilla con scritto “No alla Guerra”.