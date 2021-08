1 Cosa pensa Alessandro del tentatore Davide

Alessandro Autera è stato uno dei protagonisti che più ha attirato l’attenzione del pubblico di Temptation Island. Il ragazzo è entrato nel programma insieme all’ormai ex fidanzata Jessica Mascheroni. Lui inizialmente sembrava pensare solo all’allenamento e alla dieta, ma con il trascorrere delle settimane visto l’avvicinamento di Jessica al tentatore Davide Basolo ha cambiato atteggiamento.

Nel pinnettu e nei vari falò Alessandro Autera ha visto diverse immagini in cui la sua fidanzata sembrava essere davvero molto presa da Davide (nonostante i due adesso abbiano spiegato si tratti solo di amicizia). Quei video, con il passare del tempo, hanno portato Alessandro a chiedere il falò di confronto immediato alla sua ex. A farlo arrabbiare è stato un video in cui Jessica si mostra a letto insieme a Davide. Dopo un confronto piuttosto acceso Alessandro e Jessica sono usciti separati dal programma.

Durante la puntata speciale dedicata alle coppie di Temptation Island ‘un mese dopo’, Alessandro e Jessica hanno confermato le loro scelte. Lui oltretutto ha detto di essere molto felice accanto alla single Carlotta. Adesso al magazine di Uomini e Donne Alessandro Autera ha avuto modo di affrontare svariati argomenti. Gli è stato chiesto un parere su Davide Basolo e non si è di certo risparmiato.

Come raccolto da Isa & Chia Alessandro ha detto di non voler giudicare nessuno, ma considera il tentatore una persona costruita e che non ha alcun interesse nel conoscerlo, anzi. Dopo questa frecciatine nei confronti di Basolo, che nel mentre questo weekend ha trascorso un po’ di tempo con Jessica, Alessandro ha avuto modo di parlare della sua ex e della single Carlotta. Continua…