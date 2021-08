1 La segnalazione su Alessandro Autera e Jessica Mascheroni

Due dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. Come sappiamo all’interno del reality la coppia, insieme da 7 anni, si è separata definitivamente. Durante la permanenza nei villaggi infatti Alessandro si è legato alla single Carlotta Adacher, mentre Jessica si è avvicinata al tentatore Davide Basolo. Questi ultimi due, una volta terminato il programma, hanno scelto di restare solo amici, mentre Autera e la tentatrice, dopo un piccolo momento di crisi, alcune ore fa hanno ufficializzato la loro relazione. Nel mentre però sul web a finire al centro di una lunga polemica sono stati i due ex concorrenti di Temptation Island. Ma cosa è accaduto e perché la coppia è finita al centro della polemica? Andiamo a scoprirlo.

Tutto è iniziato quando alcuni utenti sui social hanno iniziato ad accusare Alessandro Autera e Jessica Mascheroni di aver finto di stare insieme per poter partecipare a Temptation Island e ottenere così visibilità e popolarità. Secondo il pensiero di determinate persone infatti i due si sarebbero lasciati molto prima di prendere parte al programma. Ad accentuare questa teoria è stata una segnalazione di un’utente pubblicata sul profilo Instagram di Deianira Marzano. La persona in questione ha infatti avvistato i due nello stesso locale, e mentre Alessandro era insieme a Carlotta, pare che Jessica si scambiasse baci con un ragazzo. Questo quanto si legge in merito:

“Oggi Alessandro e Carlotta erano a scroccare sul tavolo di altri. Ma la cosa più bella è che in pista sotto al tavolo dove c’era Alessandro c’era Jessica che si baciava con un altro. Faceva proprio uno show. Per me è tutta una finzione il fatto che stavano insieme, impossibile come cosa”.

Nonostante le accuse del web però al momento Alessandro Autera e Jessica Mascheroni non hanno ancora replicato. Nel mentre però il compagno di Carlotta Adacher ha risposto a coloro che criticano la sua nuova storia. Andiamo a rivedere le sue parole.