1 L’accusa di Jessica Selassié

Non sembra esserci proprio pace nella Casa del GF Vip e oggi è stato una giornata particolarmente elettrizzante e ricca di discussioni. Tra le tante quella che ha visto Jessica Selassié sferrare una precisa accusa a Nathaly Caldonazzo. Al centro del discorso nuovamente la questione legata al cibo che, secondo la Princess, la showgirl nasconderebbe. Tutto ciò ha provocato un durissimo scontro tra le due, dove sono volate parole pesanti.

Già prima di pranzo Nathaly Caldonazzo ha detto che lei non avrebbe mangiato riso perché per lei non ne era rimasto e dunque non si sentiva di prendere quello degli altri. Già in quella circostanza Jessica Selassié ha le ha lanciato una stoccata sostenendo come in realtà non sia proprio come dice l’attrice.

Il tutto è sfociato poi nel pomeriggio nel momento in cui Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié hanno discusso animatamente per il cibo. Rimaste poi in camera da sole, poco dopo, Lulù e Jessica Selassié credono come parte dei malumori della Casa siano causati proprio da Nathaly Caldonazzo. La maggiore delle Selassié ha così deciso di prendere di petto la situazione e affrontare la coinquilina.

“Nathaly sei la prima che ti rubi il cibo, che te lo nascondi e lo sappiamo tutti. Non parlare mai più della divisione della spesa”, ha sbottato Jessica Selassié. Così Nathaly, apprese quelle parole, si è alzata in piedi e ha chiesto cosa avesse preso agli altri senza chiederne il permesso: “Che cosa ho rubato? Io ho rubato il riso di Sole? Ma se gliel’ho dato l’altra volta! Me l’ero nascosto? Io ho solo preso il pacco mio”.

Il battibecco è poi sfociato in una pesante lite…