In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Edoardo Donnamaria, che nella casa del Grande Fratello Vip 7 ha fatto delle insinuazioni a sfondo sessuale su Alessandro Basciano e su Sophie Codegoni. Come sappiamo i due sono stati tra i più grandi protagonisti della scorsa edizione del reality, e con la loro storia d’amore hanno fatto battere il cuore a milioni di telespettatori. Ancora oggi la coppia si mostra sui social affiatata e complice, e gli ex Vipponi stanno già pensando al loro futuro insieme.

Nel mentre poche ore fa proprio Edoardo Donnamaria ha parlato di Alessandro Basciano e di Sophie Codegoni, facendo delle insinuazioni sessuali che non sono piaciute ai più. Adesso come se non bastasse a replicare alle parole del celebre volto di Forum è stato proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha commentato quello che è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 e le parole di Edoardo. Queste le dichiarazioni di Alessandro in merito:

“Oggi è successo un casino ed è venuto fuori quel video. Io da pubblico, faccio la parte di quello che non è stato menzionato, dico che è stata una caduta di stile, così non si parla. Io sono l’ultimo che può fare la morale, ho fatto anche io le mie, ma mai giudicando e puntando il dito su nessuno, o parlando e sparlando di qualcuno. Da protagonista della situazione, essendo il fidanzato di Sophie, dico che non parlasse mai più così, perché anche se non l’ha menzionata era sottinteso che fosse lei. Ringraziasse che non siamo nella stessa edizione sennò gli avrei fatto fare un bel tuffo in piscina, diciamo così”.

