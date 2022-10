La frase di Edoardo Donnamaria sui Basciagoni

Edoardo Donnamaria è finito nel mirino del web per una sua “uscita” considerata fuori luogo dagli utenti di Twitter. Ma cosa ha detto il vippone da scatenare l’ira del web? Partiamo per ordine. Il ragazzo si è trovato in giardino a conversare con Amaurys Perez, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. Si è parlato anche dei Basciagoni, ovvero di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, grandi protagonisti della scorsa edizione del reality show.

A un certo punto Amaurys si è domandato se i due avessero o meno “concluso” durante la loro conoscenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il primo a rispondere è stato proprio Edoardo Donnamaria, il quale ha prontamente risposto: “Concluso no, però Basciano si è…”, per poi fare un gesto decisamente inequivocabile.

Il video, come vediamo qui sotto, è stato ripreso su Instagram, tra le storie, da Amedeo Venza. L’opinionista ha estrapolato il breve discorso fatto da Edoardo Donnamaria e l’ha condiviso con gli utenti. Filmato che ha fatto il giro del web e ha diviso l’opinione pubblica.

La frase di Edoardo sui Basciagoni – storia Instagram di Amedeo Venza #gfvip pic.twitter.com/Law90GMXP0 — disagiotv (@disagio_tv) October 15, 2022

Le parole di Edoardo Donnamaria, come vediamo in questo video, sono state poco dopo censurate dalla regia del Grande Fratello Vip che ne ha interrotto l’audio. Non sappiamo come sia proseguita la conversazione, ma quel che abbiamo visto è la reazione da parte degli utenti del web. La frase pronunciata dal gieffino ha infastidito i fan dei Basciagoni (e non) i quali hanno dichiarato come il ragazzo avrebbe potuto evitare esternazioni di quel tipo.

Tante le reazioni e tra queste alcuni sostenitori della coppia hanno dichiarato di trovarsi in disaccordo con le parole di Edoardo Donnamaria, il quale avrebbe potuto evitare una frase del genere: “Ragazzi ma quanto è patetico?! Lascia stare Alessandro Basciano. Non ti conviene dire queste cose. Fatti i fatti tuoi che meglio”. E ancora: “Ma cosa ne sa lui di quello che facevano Ale e Sophie? Pensi a lui e quello che fa con Antonella che ora corre dietro ad Antonino”. Che ne pensate?

