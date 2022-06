Il brand di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Grandi novità per i fan di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 6 fa sul serio e lancia il loro brand di gioielli. Ad annunciarlo sono stati loro stessi attraverso le pagine social del marchio ma anche tramite i propri account personali:

“ASBC brand è finalmente ONLINE!”, si legge per poi invitare i fan a visitare il sito per scoprire la nuova collezione di gioielli. A seguire Alessandro Basciano e la sua fidanzata ci hanno tenuto a esprimere tutta la sua felicità per questo progetto lavorativo: “Sono felicissimo di potervi finalmente presentare un progetto alla quale abbiamo lavorato da tempo con passione e dedizione. È stato davvero bellissimo poter realizzare un prodotto che rappresenta il nostro concetto di semplicità ed eleganza e poterlo condividere con tutti voi”.

Successivamente Alessandro Basciano ha fatto anche dei precisi ringraziamenti e a spiccare sono quelli nei confronti della fidanzata Sophie Codegoni: “Un ringraziamento a Lorenzo Federici e al suo meraviglioso team RL West Coast per averci aiutato nella realizzazione del sito ad AXB Studio per aver catturato in ogni singolo scatto tutto l’amore che ci abbiamo messo in questo nostro nuovo progetto e a Sophie per aver realizzato insieme a me questo piccolo sogno”.

Infine un pensiero speciale anche verso i suoi fan, che da sempre lo supportano: “E un ringraziamento speciale va a tutti voi che siete una spalla e una forza incredibile che ci accompagna in ogni nostro passo. Spero tanto vi piaccia”. Mentre Sophie Codegoni ha scritto lo stesso messaggio, ringraziando però la sua dolce metà Alessandro Basciano.

Come dicevamo è presente anche il sito dove è possibile acquistare i vari prodotti disponibili per donna e per uomo. I prezzi variano: 49,90 Euro per la catena d’argento placcata in oro nella sezione maschile, al body chain in argento placcato in oro nella sezione femminile che viene a costare 59,90 Euro. Giusto per fare due esempi. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. (QUI per maggiori dettagli)

Congratulazione dunque ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni per questo loro progetto! L’ex gieffino di recente ha fatto parlare di sé anche per un altro motivo…

L’attacco dell’ex di Basciano e la sua “risposta”

L’intervista rilasciata da Sophie Codegoni al settimanale Chi, dove esprimeva il suo desiderio di diventare madre un giorno, ha infastidito qualcuno che Alessandro Basciano conosce davvero molto bene. Di chi si tratta? Ve lo diciamo subito.

Clementina, questo il nome della donna con cui l’ex tentatore ha avuto una storia e un bambino in passato, ha commentato indirettamente le parole della Codegoni. Nel farlo, però, ha lanciato una chiara frecciatina alla sua vecchia fiamma Alessandro Basciano:

“Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere mai a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli: ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.

Con queste parole l’ex di Alessandro Basciano ha lasciato intendere che il suo ex è poco presente nella vita di loro figlio, a differenza invece di ciò che gli altri possono pensare. Dunque, in qualche modo, ha contestato anche l’idea che lui possa avere altri figli con Sophie Codegoni se poi ha questi atteggiamenti.

Alessandro Basciano non si è esposto subito, ma dopo qualche giorno, a modo suo, ha deciso di rispondere alle accuse della sua ex. In che modo? Pubblicando dei contenuti sui social in compagnia di suo figlio: i due intenti a giocare insieme. Così dunque il modello ha voluto porre fine alla questione. Ci sarà riuscito?

Novella 2000 © riproduzione riservata.