1 Niente Maturità per Blanco e Sangiovanni

Nell’ultimo anno non si è parlato altro che di Blanco e Sangiovanni, che in questi mesi hanno dominato le classifiche con le loro canzoni. Entrambi gli artisti infatti sono stati due dei protagonisti assoluti del panorama musicale italiano, e con i loro pezzi ci hanno ballare, cantare e anche emozionare. Sia per Riccardo che per Sangio naturalmente sono arrivati numerose soddisfazioni e diversi riconoscimenti. Attualmente i cantanti sono impegnati con i loro tour, e nelle prossime settimane gireranno l’Italia intera per incontrare il loro pubblico.

Non tutti sanno però che entrambi gli artisti sono in età da liceo, e quest’anno, come migliaia di tanti altri ragazzi, avrebbero dovuto affrontare la Maturità! Proprio tra poche ore infatti partiranno gli esami di Stato, che come al solito consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Ma perché dunque Blanco e Sangiovanni non si diplomano quest’anno? La ragione è molto scontata: a causa dei numerosissimi impegni lavorativi i due cantanti non hanno avuto modo di frequentare l’ultimo anno di scuola e per questo motivo dunque non potranno sostenere gli esami. Non è da escludere però che il prossimo anno entrambi decidano di recuperare e di conseguire così il fatidico diploma.

