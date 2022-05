Intervistati da FanPage, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno toccato diversi argomenti. A partire dalla loro carriera ai progetti per il futuro fino al loro pensiero sulla fine dell’amore tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. La prima a parlare è stata Sophie, la quale ha detto di volersi focalizzare sul suo lavoro, avendo anche l’appoggio del compagno:

Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi.

Alessandro Basciano, quindi, si è mostrato d’accordo e Sophie ha aggiunto: “Sto aspettando l’anello. Quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento“. Il compagno ha rivelato che l’anello arriverà sicuramente anche perché, fino ad ora, tutto ciò che le ha promesso in Casa è stato mantenuto. Staremo a vedere cosa accadrà. I loro fan, di sicuro, incroceranno le dita. La conversazione, poi, è passata a Matteo Ranieri. Quest’ultimo e la Codegoni si sono frequentati per un po’ dopo Uomini e Donne e lei ha commentato la recente scelta del Tronista:

Io ero in casa e quindi l’ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi.