Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Febbraio 2024

Alessandro Borghi ha risposto insieme a Rocco Siffredi ad alcune domande in merito alla nuova serie TV Netflix “Supersex“. Ecco il commento dell’attore a luci rosse sul ‘doti‘ dell’attore.

Le risposte di Alessandro Borghi

A partire dal 6 marzo 2024 su Netflix partirà la serie TV italiana “Supersex” all’interno della quale vedremo attori del calibro di Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. La storia, liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, racconterà le origini e il rapporto con l’amore del pornodivo. Questa la sinossi:

“Questa è la storia ispirata a fatti realmente accaduti di come Rocco Siffredi ha lasciato la vita in provincia per diventare la più grande pornostar al mondo”.

A distanza di una sola settimana dal debutto la piattaforma streaming ha pubblicato su YouTube un video in cui Alessandro Borghi e Rocco Siffredi rispondono ad alcuni commenti degli utenti. Tra questi c’è già qualcuno pronto a stroncare la serie ancora prima di vederla:

“Cadiamo sempre più in basso. Il trailer fa pure ca*are. Spiace per Borghi, un bravo attore che si riduce a vestire i panni di un pornoattore”.

La risposta diplomatica, come afferma Borghi stesso l’ha data Rocco Siffredi affermando: “Non è proprio così, questo è il pregiudizio classico“. Poi però si è parlato anche delle ‘doti‘ di Alessandro Borghi e non stiamo parlando della bravura in ambito recitativo. Un utente, infatti, pretende di vedere il “coso” dell’attore nella serie TV.

Alessandro ha assicurato che qualcosa ci sarà, non bisogna preoccuparsi. Poi anche Rocco Siffredi ha commentato le sue qualità intime dando la sua approvazione: “E non ti deluderà“. L’attesa per “Supersex” è tanta e l’Italia intera sembra essere molto interessata al prodotto nel bene e nel male.

Non ci resta che aspettare il 6 marzo 2024 per poter vedere tutti e sette gli episodi che comporranno la prima stagione.