In collegamento con il TG1, Carlo Conti ha fatto uno dei primi annunci importanti per il Festival di Sanremo 2025. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha infatti rivelato chi condurrà Sanremo Giovani, cioè Alessandro Cattelan. Ma non solo, ha annunciato altre novità. Vediamo tutto ciò che ha detto.

L’annuncio di Carlo Conti per Sanremo che ha fatto il nome di Alessandro Cattelan

Come già detto qualche ora fa, alla conclusione del TG1 delle 20 è stato ospite Carlo Conti per un annuncio riguardante il Festival di Sanremo 2025. E così da parte del coduttore e direttore artistico è arrivata la prima rivelazione importante. Sanremo Giovani avrà un talent e per l’occasione ci sarà un conduttore.

“È presto per parlare di Natale ma va bene parlare già del Festival di Sanremo. La notizia è che per i Giovani ci sarà un talent, cinque puntate in onda dal 12 novembre. E che sarà condotto da Alessandro Cattelan”. Con questa frase Conti ha fatto la prima rivelazione. E aggiungiamo che il termine per iscriversi a Sanremo Giovani è posticipato alle ore 19 del 10 ottobre, rispetto alla data precedentemente comunicata dell’8 ottobre.

Ma come si svolgerà questo talent di Sanremo Giovani? Nel corso del programma verranno fatti conoscere gli artisti che sognano di arrivare all’Ariston, le loro storie e la loro musica. Saranno valutati dalla Commissione musicale durante le puntate e attraverso una serie di eliminazioni si arriverà alla finale di Sanremo Giovani – Sarà Sanremo del 18 dicembre, su Rai 1.

Ma le soprese non finiscono qui. Alessandro Cattelan, infatti, si è collegato col TG1 e ha ricevuto un’altra notizia davvero molto interessante. Infatti Carlo Conti ha deciso di affidargli non solo le cinque puntate del talent di Sanremo Giovani, ma anche la conduzione del DopoFestival. Il DopoFestival andrà in onda come sempre dopo ogni puntata di Sanremo 2025, dall’11 al 14 febbraio 2025 su Rai1.

Concludiamo dicendo che Alessandro Cattelan potrebbe anche essere tra i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 in una delle serate.