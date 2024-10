Cosa succederà nella sesta puntata di Temptation Island secondo le anticipazioni? Scopriamo tutti i dettagli dell’appuntamento fissato per il 15 ottobre e quindi come andranno a finire le storie delle coppie.

Le anticipazioni della sesta puntata di Temptation Island

Nella quinta puntata di Temptation Island abbiamo visto l’esito del falò di confronto tra Anna e Alfred. In realtà questo falò lo hanno richiesto entrambi dopo il bacio che lui ha dato alla tentatrice Sofia. Poi c’è stato un ritorno di Diandra e Valerio per volere di lui che le ha scritto una lettera. Ma anche per le altre coppie ci sono stati dei colpi di scena, infatti un’altra fidanzata ha chiesto un falò anticipato.

Ma vediamo adesso le anticipazioni della sesta puntata di Temptation Island in onda il 15 ottobre e che sarà l’ultima di questa edizione.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation Island 2024

Anche per l’edizione di settembre 2024 di Temptation Island sono state scelte sette coppie per partecipare. Si tratta di: Diandra e Valerio; Titty e Antonio; Mirco e Giulia; Anna e Alfred; Sara e Fabio; Alfonso e Federica e Michele e Millie.

Le coppie, divise in due villagi, hanno anche i tentatori e le tentatrici che ricoprono un ruolo fondamentela nel percorso di ogni protagonista.

Concludiamo con il conduttore che è ancora una volta Filippo Bisciglia, ormai confermatissimo in questo ruolo e amatissimo dal pubblico.

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

L’edizione di settembre 2024 di Temptation Island va in onda su Canale 5 alle ore 21.30 ogni martedì. In particolare la sesta puntata andrà in onda martedì 15 ottobre.

Ma quante sono le puntate di Temptation Island? Abbiamo un totale di 6 puntate, quindi quella del 15 ottobre sarà l’ultima.

Riguardo il futuro delle coppie dopo i falò di confronto, non abbiamo ancora informazioni. Forse i video verranno caricati su Witty TV, come per l’edizione esitva. Ma non lo sappiamo ancora.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Dopo avervi raccontato le anticipazioni della sesta puntata di Temptation, dove possiamo vedere questa e le altre puntate in TV e in streaming.

In TV ovviamente la messa in onda è su Canale 5. Ma c’è anche la possibilità dell’on-demand e il modo migliore è sul sito di Witty TV o Mediaset Infinity.

Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.