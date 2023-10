Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Ottobre 2023

Lo sketch con Alessia Marcuzzi

Ieri sera Alessia Marcuzzi è stata ospite della nuova puntata di “Stasera c’è Cattelan“. Lei è stata intervistata da Alessandro Cattelan e nel corso della divertente chiacchierata sono stati toccati vari argomenti, da Boomerissima a divertenti aneddoti sulla sua carriera.

Prima ancora, però, la conduttrice è stata protagonista di un simpatico sketch. Cattelan ha chiamato James Blunt, che sarebbe stato ospite nel corso dell’appuntamento, e gli ha chiesto il favore di accompagnarlo a fare una serenata ad Alessia, la quale non voleva più andare da lui.

Il cantante ha accettato e la telecamera si è spostata in un altro palazzo in cui abbiamo visto Alessia Marcuzzi seduta in una stanza. A un certo punto dalla finestra si sente “You’re Beautiful” e non appena apre vediamo Cattelan e James che la guardano.

Come se fosse una scena del film “Love, Actually“, il conduttore comunica con lei attraverso dei fogli con su scritto delle frasi divertenti che avrebbero dovuto convincerla a partecipare alla trasmissione. Alla fine ha messo una crocetta sul “sì” ed è scesa al piano terra.

Come vediamo dal video qui sopra, poi, armati di un ombrello giallo hanno corso sotto la pioggia per entrare nello studio di “Stasera c’è Cattelan“. E a questo punto ha avuto inizio la vera intervista.

