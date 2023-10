Spettacolo

Vincenzo Chianese | 19 Ottobre 2023

Stasera nuova eliminazione al Grande Fratello

Sta per arrivare una nuova puntata del Grande Fratello. Stasera infatti su Canale 5 va in onda un’altra diretta del reality show più seguito di sempre, e come al solito ne vedremo di belle. Ancora una volta protagonisti della serata saranno Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, dopo le tensioni delle ultime ore. Ma non solo. Senza dubbio infatti si parlerà anche di Massimiliano Varrese e di come l’attore sta vivendo questi giorni in casa dopo il ritiro di Heidi Baci. Non mancherà naturalmente anche l’esito del televoto e sapremo così chi sarà il nuovo eliminato di questa edizione. A scontrarsi in nomination ci sono ben 4 concorrenti: Grecia Colmenares, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini. Ma chi dovrà lasciare definitivamente la casa e chi invece la farà franca?

Anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare la concorrente che vorreste salvare. Andiamo dunque a scoprire i risultati e le preferenze dei nostri lettori. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Valentina Modini, che ottiene il 15% dei voti. A seguire troviamo Rosy Chin con il 19% dei voti, Samira Lui con il 23% dei voti e Grecia Colmenares, risultata la più amata e la più votata con il 43% dei voti.

Precisiamo come ogni volta che non è detto che sia questo il risultato definitivo del televoto e che sia proprio Valentina Modini la nuova eliminata del Grande Fratello. Fino alla diretta di questa sera infatti ci sarà ancora modo di votare la propria concorrente preferita e di conseguenza dunque le cose potrebbero del tutto ribaltarsi.

Ma cosa accadrà dunque e chi lascerà la casa? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la nuova puntata a stasera, come sempre su Canale 5 alle 21.30.