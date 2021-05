La semifinale di Amici 20

Poco fa si è svolta la registrazione della semifinale di Amici 20, e come era prevedibile non sono mancati tantissimi colpi di scena! Nel corso della puntata, che andrà in onda su Canale 5 sabato 8 maggio in prima serata, sono stati decretati non solo i 4 finalisti di questa lunga edizione, ma ci sono state anche ben 3 eliminazioni! A svelarci le anticipazioni come sempre è Il Vicolo delle News, che in anteprima ha raccontato tutto quello che è accaduto in studio. Scopriamo dunque cosa è successo durante le sfide. Ospite della semifinale è stato Ermal Meta.

Come sul legge sul portale, in occasione dell’ottava puntata i cantanti e i ballerini si sono sfidati per giocarsi un posto in finale e non per salvarsi dalle eliminazioni. Stavolta non si inizia con un sorteggio, ma a dare il via alle danze è il circuito canto. Ogni cantante dunque (ad eccezione di Sangiovanni, dovendosi esibire un solo allievo per squadra) presenta i suoi inediti e a vincere è Aka7even che a quel punto dà la possibile alla sua squadra e ad Anna Pettinelli di decidere le varie sfide della manche.

Come ci svelano le anticipazioni della semifinale di Amici 20, il primo faccia a faccia vedere sfidarsi Aka contro Tancredi è a vincere è il primo. Successivamente si assiste al guanto di sfida su She tra Luca e Sangiovanni, ma a vincere è quest’ultimo. A quel punto si scontrano nuovamente Aka7even è Tancredi, a vincere è nuovamente Luca, che viene così eletto primo finalista!

Si è poi passati al circuito danza. Scopriamo cosa è accaduto e chi sono stati gli altri finalisti di questa edizione e chi invece è stato eliminato.

I 4 finalisti e gli eliminati

Come ci svelano le anticipazioni della semifinale di Amici 20, dopo che Aka7even è stato eletto primo finalista si passa al circuito ballo. Tutti i ballerini si esibiscono ma i giudici decidono di dare ad Alessandro l’opportunità di aprire le danze. Nel corso della prima sfida così l’allievo di Lorella Cuccarini si scontra con Serena e vince. In seguito Alessandro si esibisce contro Giulia, ma è quest’ultima a trionfare. A seguire è la volta del faccia a faccia tra Cavallo e Serena, ed è la Marchese a vincere. Così avendo tutti un punto è la volta di una quarta sfida e a scontrarsi con Alessandro è ancora Giulia, che vince nuovamente. La Stabile così viene eletta seconda finalista!

Si torna al circuito canto, essendo i cantanti in maggioranza, e stavolta a vincere è Sangiovanni. Il cantante si sfida per ben due volte con Tancredi, vincendo entrambe le prove. A quel punto si deve decidere chi dei due allievi di Zerbi accederà all’ultima puntata. Sangio e Deddy cantano così i loro inediti, e ad essere eletto terzo finalista è proprio Sangiovanni!

Nel corso della quarta manche, come ci svelano le anticipazioni di Amici 20, Alessandro, Serena, Tancredi e Deddy si esibiscono due volte a testa, ma il quarto finalista verrà eletto solamente in casetta. Mentre uno di loro si aggiungerà ai ragazzi già in finale, gli altri tre dovranno lasciare ufficialmente il talent ad un passo dal traguardo.

Chi lascerà la scuola e chi invece verrà eletto quarto finalista insieme ad Aka7even, Giulia e Sangiovanni? Non resta che attendere sabato sera per scoprirlo.

