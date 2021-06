1 Il premio per Alessandro Cavallo

Uno dei concorrenti più amati e seguiti di Amici 20 è stato senza dubbio Alessandro Cavallo. Fin dal primo momento il ballerino ha conquistato non solo il cuore dei professori e dei giudici, ma anche quello del grande pubblico del talent show. Il giovane artista così ha fatto un bellissimo percorso, arrivando fino in finale, dove tuttavia non ha vinto il programma. Ciò nonostante per Alessandro sono arrivate delle enormi soddisfazioni. Cavallo ha infatti ricevuto ben due proposte di lavoro, e attualmente il ballerino sta valutando il da farsi. Nel mentre alcune ore fa per l’ex ballerino di Amici 20 è arrivata una grande soddisfazione.

Alessandro ha vinto il prestigioso premio Magna Grecia Awards, la cui cerimonia si tiene ogni anno dal 1996 e ha lo scopo di premiare coloro che si sono distinti per via delle doti artistiche ed umane. Poche ore fa così a Bari si è tenuto l’evento, e proprio durante la serata il ballerino, dopo essersi esibito in coppia con Elena D’Amario, ha ritirato il trofeo.

A premiare Alessandro Cavallo è stata niente meno Lorella Cuccarini, che come sappiamo è stata la sua coach per tutto il suo percorso all’interno della scuola di Amici 20. La showgirl, che per prima ha creduto nel suo allievo, emozionata ha così premiato il ballerino e il tutto è stato anche riportato sui social.

Nel mentre solo qualche settimana fa Alessandro nel corso di un’intervista ha parlato del suo percorso ad Amici e dei suoi progetti futuri. Rivediamo le sue dichiarazioni.