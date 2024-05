Gossip

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

In queste ultime ore è stata pubblicata una dichiarazione rilasciata da Alessandro Cecchi Paone in merito a una fantasia hot che condivide con il marito Simone Antolini.

La confessione hot di Alessandro Cecchi Paone

Di recente Alessandro Cecchi Paone, in occasione della sua candidatura alle prossime elezioni europee, ha rilasciato un’intervista nel programma radiofonico La Zanzara. Non ha solo parlato del lato politico della sua vita ma anche di come questa si ripercuote nel suo privato e per tale ragione ha fatto delle rivelazioni hot.

Alessandro ha prima di tutto svelato che con il marito ha meno rapporti intimi a causa degli impegni dovuti alla campagna elettorale. Poi però ha fatto anche una confessione inaspettata rivelando di avere intenzione di avere un rapporto a tre con una donna. Tutto ciò accadrà solamente nel caso in cui le elezioni saranno un successo:

“Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, che ci è andato ed ha avuto una figlia. Noi stiamo pensando di andare insieme con una donna, vorremmo fare un threesome.

È assolutamente nelle nostre fantasie. Succede che vediamo passare una bella donna e diciamo: guarda, però. Non è che ce ne siamo dimenticati delle donne. L’idea nostra è di festeggiare”.

Nonostante tutti gli impegni che possono esserci nella vita quotidiana l’amore tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone continua a resistere. Appena sei mesi fa sono convolati a nozze presso la Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli. A celebrare l’evento è stato il Sindaco Gaetano Manfredi e dopo aver detto il tanto atteso ‘sì‘ Alessandro ha affermato:

“Come mi sento? Con la persona giusta. Si è vestito come un antico castellano, sposarsi in un Castello meraviglioso con un castellano mi fa stare tranquillo”.

Non ci resta che attendere adesso come andranno le elezioni!