Matteo Berrettini volta pagina dopo Melissa Satta? Beccato in compagnia dell’ex di Ultimo

Andrea Sanna | 16 Maggio 2024

Matteo Berrettini

Secondo i gossip Matteo Berrettini avrebbe ritrovato l’amore dopo Melissa Satta: chi è Federica Lelli, ex di Ultimo

È balzata alle pagine di cronache rosa in questi ultimi giorni perché considerata il presunto flirt di Matteo Berrettini, nonché ex fidanzata di Ultimo. Conosciamo meglio chi è l’influencer Federica Lelli: età, vita privata e Instagram.

Chi è Federica Lelli

Nome e Cognome: Federica Lelli

Data di nascita: 20 gennaio 1998

Luogo di nascita: Roma

Età: 26 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: influencer e modella

Fidanzato: È il presunto flirt di Matteo Berrettini

Profilo Instagram: @federicalelli

Federica Lelli età e biografia

Quanti anni ha Federica Lelli e dov’è nata? L’influencer è nata a Roma il 20 gennaio 1998 sotto il segno del Capricorno. La sua età oggi è di 26 anni.

Non sappiamo nulla per quel che riguarda i genitori di Federica Lelli, ma dalla sua biografia possiamo dirvi che ha una laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali.

Non siamo in grado di dirvi altezza e peso della modella.

Vita privata

Passiamo alla vita privata. Federica Lelli ha un fidanzato? Oggi non sappiamo se è legata sentimentalmente a qualcuno ma i recenti gossip la vedrebbero vicina a Matteo Berrettini. Il settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione i due non vorrebbero uscire allo scoperto, anche per evitare l’ondata mediatica.

Nonostante ciò però i due sono stati visti insieme in un locale a Ponte Milvio e il giornale ha pubblicato le foto del loro pranzo. Stando alle indiscrezioni Matteo Berrettini e la sua presunta fidanzata Federica sarebbero anche pronti ad andare a convivere a casa di lui. Voci queste che circolano da marzo 2024.

In passato, però, Federica Lelli ha avuto un altro fidanzato molto famoso: parliamo di Ultimo. Quando si sono lasciati Federica Lelli e Ultimo e quale canzone le ha dedicato? La coppia si è lasciata nel 2019 dopo due anni di relazione e pare che il cantante abbia riservato diverse canzoni alla sua ex.

Oggi che rapporto hanno Federica e Ultimo? Pare che i due siano rimasti in buoni rapporti anche ora che il cantante è impegnato insieme a Jacqueline.

Dove vive Federica Nelli? Per proseguire il suo percorso di studi si era trasferita in Francia, per poi fare ritorno nel BelPaese.

Dove seguire Federica Lelli: Instagram e social

Sui social è possibile seguire Federica Lelli su Instagram, ma anche su Threads e YouTube. Ha un buon numero di seguaci.

Tantissimi scatti e contenuti postati sul web da parte sua, di sponsorizzazioni, selfie ma anche professionali. Ci sono delle immagini in giro per il mondo. Sembrerebbe essere una grande amante dei viaggi e della natura. E ha un amico a quattro zampe: un dolcissimo labrador di nome Spugna.

Non compaiono invece immagini che possano lasciar trasparire qualcosa a proposito della sua vita privata… e amorosa!

Carriera

Per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che Federica Lelli, presunto flirt di Berrettini ed ex di Ultimo, ha una laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali.

Oggi è anche influencer e collabora con diversi brand di moda molto noti. Ha anche condotto un programma dedicato all’amore, dal nome Love story.