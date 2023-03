NEWS

Nicolò Figini | 10 Marzo 2023

Il compagno di Alessandro Cecchi Paone

Molto presto Alessandro Cecchi Paone approderà a L’Isola dei Famosi insieme al compagno Simone Antolini. Tra loro ci sono diversi anni di differenza, ma l’amore non ha età e proprio nel corso del reality festeggeranno un anno insieme. Ecco che cosa ha detto nel programma radiofonico La Zanzara, come riporta anche Davide Maggio, in merito al mettersi in gioco:

“Speriamo che questo cambi il costume, in meglio. La scuola radicale ci insegna che se le cose non le fai, la gente non ti crede. Andiamo per dare un messaggio di normalità. (…) Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi e etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso inverso. All’Isola festeggeremo un anno assieme”.

Durante la chiacchierata, poi, ha ammesso che cosa lo attrae maggiormente di Simone. Alessandro Cecchi Paone ha rivelato quale parte del corpo, in particolare, è la sua preferita:

“Di Simone mi piace il c**o, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla passera al piacere del c**o. Il vero cambiamento è il piacere del c**o maschile. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”.

Ad Alessandro Cecchi Paone ha anche affermato che gli piacerebbe molto mettere su famiglia con Simone. Adottare un bambino sarebbe l’idea migliore per lui: “Adottare un bambino con Simone? Lo farei subito. Immediatamente, ma purtroppo qui in Italia non si può“.

Continuate a seguirci per tante altre news su L’Isola dei Famosi e tutti i concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione.