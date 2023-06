Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano: l’annuncio

NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

L’annuncio di Alessandro Cecchi Paone

È trascorso un anno e mezzo da quando Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno dato il via alla loro relazione. Nonostante gli iniziali attacchi del web per via della notevole differenza d’età, a oggi la coppia si mostra ancora affiatata e unita e sembrerebbe che nulla possa scalfire l’amore tra i due ex naufraghi. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alessandro infatti, nel corso di un’intervista col settimanale Mio, ha annunciato che lui e Simone a breve si sposeranno. Tuttavia le nozze si svolgeranno all’estero, o in America o in Spagna. Queste le dichiarazioni di Cecchi Paone:

“Sì all’unione civile, ma noi due non rinunciamo a sposarci. Quando ci sposiamo? Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze”.

Ma non è finita qui. Alessandro Cecchi Paone infatti ha rivelato che uno dei principali motivi del matrimonio all’estero riguarda la questione Melissa, figlia di Simone Antolini. Il giornalista infatti vorrebbe adottare la bimba del suo compagno, tuttavia in Italia con la semplice unione civile ciò non è consentito. In merito così Alessandro afferma:

“Se voglio adottare Melissa? Anche per questo ci sposeremo all’estero. Io e Simone stiamo insieme da più di un anno e Melissa mi chiama già zio. Mi piacerebbe adottare la piccola e darle stabilità. Perché ciò accada serve sposarsi e qui in Italia non è possibile. […] Amo il mio paese, ma per sposarci andremo all’estero. Melissa vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese. Stiamo tutti bene e siamo sereni. Anche grazie a Simone ho scoperto che posso dare amore a una piccolina”.