La lista di personaggi famosi che avrebbero già sostenuto il provino per il nuovo Grande Fratello

Debora Parigi | 23 Giugno 2023

GF Vip 8

Coloro che avrebbero al momento sostenuto il provino per il Grande Fratello

Famosi o non famosi? Come sarà la prossima edizione del Grande Fratello? In realtà ancora non è dato saperlo, ma per il momento si continua a parlare di GF Vip 8. Magari ci sarà qualche volto nuovo al mondo dello spettacolo o forse persone poco conosciute al pubblico televisivo, in ogni caso pare che varie persone (più o meno conosciute) abbiano sostenuto il provino.

I nomi di questi papapbili concorrenti vengono da tutto il web e da esperti di gossip che hanno sentito qualche rumor. A tal proposito, partiamo dalla giornalista Annalisa Chirico che sarebbe addirittura a un passo dalla firma del contratto.

Fanpage, invece, fa sapere che sarebbe stata contatta Shinhaiu Ventura, influencer italo giapponese che su Instagram vanta oltre 240 mila follower. Proprio lei ha mostrato di essere stata contattata dalla produzione per un provino. Ecco cosa ha ricevuto: “Stiamo cercando nuove storie da raccontare. Ho notato il tuo profilo sui social e vorrei conoscerti meglio. Se sei interessata, scrivici alla mail lasciandoci un tuo recapito telefonico per essere ricontattata”.

Infine di recente sono usciti i nomi di Brenda Asnicar (lei viene nominata già da un paio di edizioni), Viola Valentino e l’ex Cesaroni Niccolò Centioni. Quest’ultimo ha dichiarato apertamente che sono anni che sta tentando il provino per il reality. Che il questa sia la volta buona? E concludiamo con Gianluca Benincasa (l’ex di Antonella Fiordelisi), Fariba Tehrani e Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso).

Invece per gli opinionisti non è detta la riconferma di Orietta Berti, anche se avrebbe un altro anno di contratto con il Grande Fratello. E così sono spuntati i nomi del Principe Emanuele Filiberto, di Cristiano Malgioglio e di Amanda Lear. Quest’ultima, però, pare che costi troppo.