Alessandro Greco, il figlio Lorenzo si laurea con il massimo dei voti: la dolce dedica del papà (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Marzo 2024

Alessandro Greco ha voluto condividere con i propri fan i festeggiamenti relativi alla laurea del figlio Lorenzo. Ecco la dolce dedica.

Il figlio di Alessandro Greco si è laureato

Da anni Alessandro Greco è legato a Beatrice Bocci con la quale ha festeggiato la laurea del figlio Lorenzo. Il ragazzo ha oggi 26 anni e ha concluso in maniera eccellente il suo percorso di studi in European Economy. Nelle foto pubblicate sui social possiamo vedere tutta la famiglia riunita e la dolce dedica del padre:

“Che gioia grande essere tutti insieme a vivere una giornata e un traguardo bellissimo!!! Felicitazioni vivissime. Al Dottore Lorenzo Greco, 110 cum laude in European Economy”.

Insomma, un traguardo decisamente da festeggiare e che ha portato la madre, il padre e la sorella a celebrarlo. Qui sotto possiamo vedere uno scatto che lo ritrae con la corona d’alloro e la tesi in mano, mentre è messo in posa con un grande sorriso sul volto. Ma chi è Lorenzo Greco?

Il figlio di Alessandro Greco nasce nel 1998 ed è anche il frontman di una band che si chiama The Old Blossom. La passione per la musica è nata dopo aver ascoltato una canzone in radio e i genitori lo hanno sempre sostenuto. In una passata intervista ha affermato, come riporta anche il sito Today:

“Io ho sempre fatto ascoltare tutto a mio padre che è rimasto impressionato sin da subito per la scrittura dei testi e della musica. Sui testi sono introverso, sono testi personali e non sono propenso a spiegare le canzoni. […] Papà è un conduttore e uno speaker non ha comunque contatti con l’industria discografica”.

Adesso non ci resta che attendere per scoprire quale carriera deciderà di intraprendere Lorenzo. Seguirà le orme di papà Alessandro Greco, che lavora da anni in Rai, nel mondo dello spettacolo e della musica oppure sceglierà un lavoro nell’economia? Staremo a vedere.