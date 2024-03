Amici 23, Gaia rischia l’eliminazione al Serale: la reazione di Mida dopo la loro rottura (VIDEO)

Spettacolo

Gaia ha rischiato l’eliminazione nella prima puntata del Serale di Amici 23 e in molti si chiedono quale sia stata la reazione di Mida dopo che si sono lasciati. Ecco il video che mostra il suo comportamento.

La reazione di Mida ad Amici 23

Purtroppo la relazione tra Mida e Gaia sembra essersi conclusa per sempre. Nel daytime di Amici 23 di alcuni giorni fa, infatti, abbiamo potuto assistere a una discussione che parrebbe aver sancito la fine della loro storia d’amore.

La ballerina si era lamentata del fatto che il fidanzato non volesse mai passare troppo tempo con lei. Ha affermato di sentirsi trascurata da lui e ha voluto una risposta in quel preciso istante. Mida ha esclamato che forse ora non è il momento giusto e che forse non può darle ciò che vuole. In seguito li abbiamo visti in due stanze separate, molto tristi ed entrambi si sono messi a piangere.

Ad oggi non sappiamo se ci sarà un ritorno di fiamma, anche se la reazione che ha avuto Mida durante il Serale di Amici 23 fa capire che ci tiene ancora molto. Gaia infatti ha rischiato di venire eliminata finendo al ballottaggio, però alla fine è riuscita a salvarsi per prima. Durante il momento delle “carte” i telespettatori hanno potuto notare molta apprensione sul viso del cantante, che si è portato le mani alla bocca.

Poi, quando è stato rivelato che Gaia si era salvata, ha tirato un evidente sospiro di sollievo rilassando anche le spalle. Ci potrebbe essere speranza per un riavvicinamento? Per ora non abbiamo alcuna informazione e possiamo fare solamente ipotesi, in passato è capitato che le coppie si lasciassero per poi riprendersi.

Noi vi terremo aggiornati, ma nel frattempo continueremo anche a seguire passo passo il Serale per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria nel circuito ballo e in quello del canto.