Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro, si è laureato: le foto del grande giorno

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Marzo 2024

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, si è laureato e la madre ha festeggiato insieme a lui postando alcune foto di questo giorno molto speciale per tutta la famiglia.

Il figlio di Carmen di Pietro si è laureato

Abbiamo imparato a conoscere meglio Alessandro Iannoni nel 2022, anno in cui ha preso parte insieme a mamma Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi. All’epoca il reality sarebbe dovuto andare avanti per due mesi ma in seguito, visto il grande successo, è stato prolungato e i concorrenti sono stati messi davanti una scelta.

Alessandro non se l’è sentita di rimanere, a differenza di Carmen, perché aveva il desiderio di proseguire i suoi studi senza perdere gli esami in programma. Per tale ragione ha deciso di rientrare in Italia tra gli applausi del pubblico, che lo ha elogiato per essere un ragazzo con la testa sulle spalle. Sua madre aveva detto:

“Lui è un ragazzo molto responsabile. Il suo futuro è al primo posto delle priorità e, contrariamente a quanto sembra, anche nel rapporto tra mamma e figlio sa farsi valere”.

Carmen Di Pietro insieme al figlio Alessandro dopo la laurea

E oggi è finalmente arrivato il grande giorno di Alessandro, che Carmen Di Pietro ha voluto immortalare in una serie di fotografie. Qui sopra li vediamo insieme davanti alla Luiss, mentre qui sotto notiamo il figlio con la corona di alloro e in mano la tesi che ha scritto per il corso di laurea in Economics and Business.

Alessandro Iannoni festeggia la sua laurea

Insomma, un traguardo molto importante che segna anche un nuovo inizio nella sua vita. Sicuramente tutti i personaggi celebri che ha conosciuto anche durante L’Isola dei Famosi gli avranno fatto gli auguri in provato sui social. Anche noi di Novella 2000 ci uniamo facendo ad Alessandro le nostre congratulazioni.