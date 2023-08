Alessandro Negrini: le magie del mio Veneto

Spettacolo

Il Veneto “da favola” di Alex Nero Photo. Sono scatti che coniugano le meraviglie paesaggistiche, naturali e storiche del Veneto con la bellezza e il fascino del corpo femminile, quelli che compongono la mostra Once upon a time in The Land of Venice del fotografo d’adozione jesolana Alessandro Negrini, in esposizione al Luxury Beach Club “Des Bains 1900”, la spiaggia dello storico hotel del Lido di Venezia testimone dell’ascesa dell’alta borghesia veneziana nel secolo scorso.

Non solo nudo d’autore, quindi, ma anche e soprattutto ambientazione che diventa protagonista insieme alle modelle, in un tutt’uno armonico e perfettamente in sintonia, con l’obiettivo di dare risalto e valorizzazione a una delle terre più belle e caratteristiche della penisola, in particolare del Nord.

Da borghi medievali e roccaforti alle verdeggianti colline del Prosecco e le Dolomiti, dalle invidiabili cornici del Lago di Garda ai luoghi veronesi che hanno ospitato gli sfortunati amanti shakespeariani. E ancora, dal Brenta ai Colli Euganei fino alle spiagge e le terme.

“Il Veneto non ha certo bisogno di presentazioni”, afferma Negrini. “È una regione talmente ricca e variegata, sotto tutti i punti di vista, da essere una location ideale e a volte impossibile da ignorare. È una mostra che si distanzia un po’ dalle mie precedenti: è elegante e raffinata, ma tutto sta, come sempre, all’occhio dell’osservatore”.

Al fianco di Negrini, l’indispensabile presenza di Claudia Marazzato, alias Agatha De Vil, sua compagna nella vita, imprenditrice, influencer, modella e direttrice artistica di set.

Le modelle che hanno preso parte al progetto sono: Agatha De Vil, Laetitia Bouffard Roupe, Aria Rainbow, Witchy Pixie, Kiko Model, Analice Zanoni.

a cura di Mattia Pagliarulo